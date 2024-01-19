Китайская BYD запускает продажи электромобилей в Индонезии

Китайская компания BYD намерена запустить продажи электромобилей в Индонезии. Она представила в Джакарте три модели: хэтчбек..
Дата загрузки: 2024-01-19
Также компания планирует инвестировать 1,3 миллиарда долларов в строительство автомобильного завода в Индонезии. Он будет выпускать до 150 тысяч машин в год. Строительство начнётся в этом году. Кроме того, до конца года BYD откроет 50 дилерских автосалонов по всей Индонезии.
В четвёртом квартале прошлого года китайская компания обогнала Tesla по продажам электромобилей. Но большинство машин нашли покупателей на внутреннем рынке.
В Юго-Восточной Азии BYD опережает других производителей по продажам электромобилей и стремится ещё больше увеличить своё присутствие на этом рынке.
[Игл Чжао, глава отделения BYD в Индонезии]:
«Последние два года BYD занимает первое место в мире по производству новых электромобилей. Конечно, в Индонезии у нас должна быть такая же агрессивная цель».
Индонезия стремится ускорить внедрение электромобилей в стране, а также привлечь инвестиции в местное производство аккумуляторов. Она обладает самым большим запасом никеля в мире.
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