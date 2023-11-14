Зачем австралийка создала «оазис покоя» для своих детей в центре науки и технологий

Австралийка Клэр работает в центре науки и технологий «Квестакон» в Канберре. Сюда любят приходить школьники и..
Дата загрузки: 2023-11-14
Австралийка Клэр работает в центре науки и технологий «Квестакон» в Канберре. Сюда любят приходить школьники и студенты. Но её собственных детей это огромное пространство просто напугало.
[Клэр Дайер, сотрудница центра «Квестакон»]:
«Здесь очень шумно. Здесь много всего, и мои дети не выдержали».
Женщине стало обидно, что её дети не могут находиться в таком интересном музее. Тогда она решила обустроить здесь небольшую комнату – создать оазис покоя и защищённости.
Дело в том, что у сыновей Клэр расстройство психического развития. У Бейли аутизм.
[Клэр Дайер, сотрудница центра «Квестакон»]:
«Он замыкается, и мы не можем заставить его куда-либо пойти или что-либо сделать».
У Алекса синдром дефицита внимания и гиперактивности.
[Клэр Дайер, сотрудница центра «Квестакон»]:
«При таком синдроме дети слишком активны. Они просто бегают и даже не замечают, что происходит вокруг».
Клэр предполагает, что у её дочери Жасмин тоже отклонение в психическом развитии, но диагнозом это пока не подтверждено.
Впрочем, заботливая мама своей цели достигла. Теперь в музее её дети прекрасно себя чувствуют.
Обустроить комнату помогли дизайнеры. Разрешение на это дала директор центра.
[Джо Уайт, директор центра «Квестакон»]:
«Здесь намного тише. Освещение мягче, есть текстурированные поверхности, и это успокаивает. Также есть укромные уголки наподобие того, что позади меня. Там можно уединиться».
Такую комнату в центре науки и технологий создали впервые за 35 лет его работы. В «Квестаконе» можно увидеть множество интересных экспонатов, в том числе интерактивных. Гостям здесь рассказывают о физике, химии, биологии и других науках, а также о различных технологиях.
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