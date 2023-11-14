Австралийка Клэр работает в центре науки и технологий «Квестакон» в Канберре. Сюда любят приходить школьники и..

Зачем австралийка создала «оазис покоя» для своих детей в центре науки и технологий

Австралийка Клэр работает в центре науки и технологий «Квестакон» в Канберре. Сюда любят приходить школьники и студенты. Но её собственных детей это огромное пространство просто напугало.

[Клэр Дайер, сотрудница центра «Квестакон»]:

«Здесь очень шумно. Здесь много всего, и мои дети не выдержали».

Женщине стало обидно, что её дети не могут находиться в таком интересном музее. Тогда она решила обустроить здесь небольшую комнату – создать оазис покоя и защищённости.

Дело в том, что у сыновей Клэр расстройство психического развития. У Бейли аутизм.

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[Клэр Дайер, сотрудница центра «Квестакон»]:

«Он замыкается, и мы не можем заставить его куда-либо пойти или что-либо сделать».

У Алекса синдром дефицита внимания и гиперактивности.

[Клэр Дайер, сотрудница центра «Квестакон»]:

«При таком синдроме дети слишком активны. Они просто бегают и даже не замечают, что происходит вокруг».

Клэр предполагает, что у её дочери Жасмин тоже отклонение в психическом развитии, но диагнозом это пока не подтверждено.

Впрочем, заботливая мама своей цели достигла. Теперь в музее её дети прекрасно себя чувствуют.

Обустроить комнату помогли дизайнеры. Разрешение на это дала директор центра.

[Джо Уайт, директор центра «Квестакон»]:

«Здесь намного тише. Освещение мягче, есть текстурированные поверхности, и это успокаивает. Также есть укромные уголки наподобие того, что позади меня. Там можно уединиться».

Такую комнату в центре науки и технологий создали впервые за 35 лет его работы. В «Квестаконе» можно увидеть множество интересных экспонатов, в том числе интерактивных. Гостям здесь рассказывают о физике, химии, биологии и других науках, а также о различных технологиях.

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