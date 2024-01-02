Россиянка 16 лет создаёт удивительные изделия из рыбьей кожи по нанайским традициям

На пошив этого платья ушло три года и потребовалась кожа пяти видов рыбы – кеты, линя,..

[Валентина Бельды, мастер по рыбьей коже]:

«Раньше шили себе халаты: они как дождевики были – рыбьим жиром смажут, воду отталкивало; шапки, рукавицы, ноговицы, обувь. Вот моя мама говорила, что обувь носила – две пары за зиму снашивала. «Лёгкие, тёплые», – говорила».

На пошив этого платья ушло три года и потребовалась кожа пяти видов рыбы – кеты, линя, щуки, сома и тайменя. Все они водятся в Амуре на Дальнем Востоке России. Мастерица Валентина Бельды именно оттуда. Она создаёт изделия из рыбьей кожи, продолжая многовековые традиции нанайцев.

Поколение Валентины уже носило одежду и обувь из магазина. Ремесло стало исчезать. Но 16 лет назад Валентина прошла обучение и теперь создаёт изделия из рыбьей кожи, стараясь сохранить традиции.

В основном использует кожу сома. Причём оттенки могут сильно отличаться.

[Валентина Бельды, мастер по рыбьей коже]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Нанайцы кожу не вымачивают, а на сухую мнут руками. И целый год может уйти только на то, чтобы избавиться от запаха рыбы.

[Валентина Бельды, мастер по рыбьей коже]:

«Самое главное – это выделка. Надо её выделать так, чтобы она как ткань была, потому что я шью только иголкой с ниткой. Машинкой я не шью. Машинки у меня нет. И я пробовала на машинке рыбью кожу прошить – машинный шов портит рыбью кожу, удешевляет её, смотрится уже не так. И поэтому я шью так, как шили мои предки, как бабушки мои шили».

Валентина говорит, что работа очень трудоёмкая и требует усидчивости. Азы ремесла постичь легко, но серьёзно заниматься этим непросто. Она передаёт мастерство детям в своём регионе, а также ездит с выставками по России. Там всегда проводит мастер-классы.

Одежду и обувь из рыбьей кожи делали и другие коренные народы Севера и Дальнего Востока – ульчи, негидальцы, орочи, удэгейцы и нивхи.

Сейчас рыбью кожу используют и для изготовления модных аксессуаров. Например, один производитель морепродуктов из Мурманска с 2018 года продаёт рюкзаки, кошельки, браслеты, кепки и другие изделия из этого материала. Специалисты компании прошли обучение у мастеров в Ингушетии, а потом к традиционной технике добавили собственные инновации. Фирменные магазины есть в Мурманске и подмосковных Химках.

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