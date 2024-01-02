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Россиянка 16 лет создаёт удивительные изделия из рыбьей кожи по нанайским традициям

Россиянка 16 лет создаёт удивительные изделия из рыбьей кожи по нанайским традициям

На пошив этого платья ушло три года и потребовалась кожа пяти видов рыбы – кеты, линя,..

Дата загрузки: 2024-01-02

Россиянка 16 лет создаёт удивительные изделия из рыбьей кожи по нанайским традициям
На пошив этого платья ушло три года и потребовалась кожа пяти видов рыбы – кеты, линя, щуки, сома и тайменя. Все они водятся в Амуре на Дальнем Востоке России. Мастерица Валентина Бельды именно оттуда. Она создаёт изделия из рыбьей кожи, продолжая многовековые традиции нанайцев.

[Валентина Бельды, мастер по рыбьей коже]:
«Раньше шили себе халаты: они как дождевики были – рыбьим жиром смажут, воду отталкивало; шапки, рукавицы, ноговицы, обувь. Вот моя мама говорила, что обувь носила – две пары за зиму снашивала. «Лёгкие, тёплые», – говорила».

Поколение Валентины уже носило одежду и обувь из магазина. Ремесло стало исчезать. Но 16 лет назад Валентина прошла обучение и теперь создаёт изделия из рыбьей кожи, стараясь сохранить традиции.

В основном использует кожу сома. Причём оттенки могут сильно отличаться.

[Валентина Бельды, мастер по рыбьей коже]:

«Как у людей разный характер – у каждого человека свой, так и у рыбы получается: одна кожа серенькая, другая зеленоватая, другая коричневая – оттенки принимает. И, чтобы одинаковый оттенок собрать, надо много рыбы помять, а потом их сопоставлять».

Нанайцы кожу не вымачивают, а на сухую мнут руками. И целый год может уйти только на то, чтобы избавиться от запаха рыбы.

[Валентина Бельды, мастер по рыбьей коже]:
«Самое главное – это выделка. Надо её выделать так, чтобы она как ткань была, потому что я шью только иголкой с ниткой. Машинкой я не шью. Машинки у меня нет. И я пробовала на машинке рыбью кожу прошить – машинный шов портит рыбью кожу, удешевляет её, смотрится уже не так. И поэтому я шью так, как шили мои предки, как бабушки мои шили».

Валентина говорит, что работа очень трудоёмкая и требует усидчивости. Азы ремесла постичь легко, но серьёзно заниматься этим непросто. Она передаёт мастерство детям в своём регионе, а также ездит с выставками по России. Там всегда проводит мастер-классы.

Одежду и обувь из рыбьей кожи делали и другие коренные народы Севера и Дальнего Востока – ульчи, негидальцы, орочи, удэгейцы и нивхи.

Сейчас рыбью кожу используют и для изготовления модных аксессуаров. Например, один производитель морепродуктов из Мурманска с 2018 года продаёт рюкзаки, кошельки, браслеты, кепки и другие изделия из этого материала. Специалисты компании прошли обучение у мастеров в Ингушетии, а потом к традиционной технике добавили собственные инновации. Фирменные магазины есть в Мурманске и подмосковных Химках.
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