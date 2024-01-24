О чём мечтает девочка с интеллектом выше, чем у известных физиков

В 2019 году мексиканская девочка по имени Адхара Перес стала известной благодаря своему коэффициенту интеллекта. Её IQ составил 162 – на два пункта выше, чем у знаменитых физиков Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга.



В три года Адхаре поставили диагноз: «расстройство аутистического спектра», которое влияет на способность общаться с окружающими.

Дети считали её странной и смеялись над ней. Девочка впадала в депрессию и не хотела ходить в школу. Если же приходила, то спала на уроках.

Однако её мама, знала, что Адхара – исключительный ребёнок с высоким интеллектом. Уже в раннем возрасте дочка освоила алгебру и выучила периодическую таблицу Менделеева.

Врачи посоветовали маме отдать Адхару в школу для одарённых детей. Там подтвердили, что ребёнок – гений.

Девочка окончила начальную школу в пять лет, через год получила неполное среднее образование, а в восемь лет окончила школу. Она получила два диплома: промышленного инженера-математика и системного инженера.



«Самым сложным было сломать стереотип о том, что у детей с аутизмом нет способностей, и они не способны чего-то достичь», – поделилась мама девочки.



По словам мамы, Адхара очень рада знакомству с другими гениальными детьми из разных уголков мира.

«Какие бы ни были нарушения развития у детей, многие родители поддерживают их мечты, и мечты сбываются», – говорит мама Адхары.



11-летняя Адхара планирует изучать астрофизику в Университете Аризоны и мечтает стать астронавтом NASA.