В джунглях Амазонии под кроной высокого дерева пристроился самый настоящий дом. От земли его отделяют 32..

Образование в экстремальных условиях: учебный центр на дереве построили в джунглях Перу

В джунглях Амазонии под кроной высокого дерева пристроился самый настоящий дом. От земли его отделяют 32 метра. Подняться наверх можно по лестнице из 140 ступеней. Построили такой дом в перуанском регионе Мадре-де-Дьос. Он известен богатым разнообразием дикой природой.

Необычный проект запустила местная благотворительная природоохранная организация в партнёрстве с образовательной онлайн-платформой и компанией, которая организует туристические путешествия.

[Джей Джей Дюран, вице-президент организации Junglekeepers]:

«На постройку дома на дереве у нас ушло четыре месяца. 30 человек работали с пяти утра до пяти вечера. Было очень трудно».

Для строительства использовали много поваленных деревьев. В доме есть солнечные панели и спутниковый Интернет. Здесь расположились учебный центр, школьный кабинет и жилое помещение с ванной комнатой.

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В центре получают образование молодые лесничие из числа коренных жителей.

[Элиза Руни, сотрудница компании Udemy]:

«Этот дом на дереве – наверное, одна из самых удалённых аудиторий в мире. Студенты здесь не только осваивают навыки, но и больше узнают о своём сообществе, о природе и земле, которую хотят сохранить».

Многие коренные жители учатся в школах только до 11-12 лет. Потом идут работать – нелегально рубят лес и добывают полезные ископаемые. Защитники природы хотят это изменить.

[Джей Джей Дюран, вице-президент организации Junglekeepers]:

«Если они получат лучшее образование, то у них появится возможность выполнять другую работу. Она даст им деньги на жизнь, и можно будет не рубить лес».

В доме на дереве могут погостить туристы. Номер обойдётся в 1450 долларов за ночь.

Джунгли Амазонии называют «лёгкими планеты». Это самый крупный в мире тропический лес. Вырубка деревьев под поля и постройку домов нанесла огромный урон джунглям. Но в последнее десятилетие она замедляется. Так, в прошлом году леса вырубили на 55% меньше, чем годом ранее.

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