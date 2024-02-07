17-летняя австралийка – первая женщина-абориген, поступившая в Академии пилотов Qantas

Для 17-летней австралийской аборигенки Си Джей Рэнкин нет ничего лучше полёта. [Си Джей Рэнкин, пилот-стажёр

Для 17-летней австралийской аборигенки Си Джей Рэнкин нет ничего лучше полёта.

[Си Джей Рэнкин, пилот-стажёр]:

«Пилотирование – моя страсть. Мне это очень нравится. Сверху красивый вид, и можно делать много того, что не под силу большинству людей».

Скоро девушка станет первой женщиной-аборигенкой, которая будет учиться в Академии пилотов Qantas. А пока она усердно занимается, чтобы получить лицензию пилота-любителя. Тренировки проходят недалеко от Дарвина.

[Брэд Блайт, сотрудник компании Darwin Flight Training]:

«Она, наверное, самая молодая из тех, кого я обучал за всё время, что работаю. У неё всё довольно хорошо – и посадка, и взлёт. Все действия она выполняет хорошо. Мы просто подправим несколько мелких недочётов, и она сможет летать самостоятельно».

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В Академию пилотов Qantas девушка поступила сразу после школы. Обучение начнётся в этом году. Ей придётся уехать из Северной территории в штат Квинсленд.

[Си Джей Рэнкин, пилот-стажёр]:

«Я немного волнуюсь, поскольку буду вдали от семьи».

Обучение в академии продлится чуть больше года. Студентам будут доступны четыре авиатренажёра. Также они смогут летать на одномоторных и двухдвигательных самолётах «Даймонд Стар». После академии юный пилот рассчитывает вернуться в родные края.

[Си Джей Рэнкин, пилот-стажёр]:

«Есть шанс, что я устроюсь на работу здесь. Так я буду ближе к семье. И будет здорово, ели кто-то из родных однажды полетит вместе со мной».

Академия работает с 2020 года. В ней отучились уже 300 человек.

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