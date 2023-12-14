Школа на сонном южнокорейском острове придумала, как привлечь молодёжь

На сонном острове Токджок братья-подростки Ан Сон Хан и Ан Сон Ён учатся играть в бейсбол...
Дата загрузки: 2023-12-15
Они вошли в состав команды, сформированной местной средней школой, которая была на грани закрытия. Население острова быстро стареет, поэтому здесь придумали способ привлечь молодую кровь.[Ан Сон Ён, ученик школы бейсбола]:
«Я приехал сюда с братом, потому что здесь намного больше возможностей. Если я буду усердно работать здесь, я смогу стать основным игроком. А если будут продолжать в том же духе, то стану профессиональным игроком в бейсбол». [Ан Сон Хан, ученик школы бейсбола]:
«Здесь действительно ничего нет, и всё, что у нас есть, – это поле, мяч и бейсбол. Это может быть довольно скучно, но я думаю, что это помогает нам сосредоточиться на цели».
В 50-х годах прошлого века на острове проживало 12 тысяч человек. Сегодня осталось 1800.[Ким Ин Сун, жительница острова]:
«Мы рады, что у нас есть школьники. Гораздо лучше, когда приезжает всё больше и больше школьников, потому что мы обеспокоены тем, что молодёжи всё меньше».
Команду создали в 2022 году. Сначала в ней было 28 спортсменов. Теперь добавилось ещё 13.[Со Ян Вон, представитель спонсоров команды]:
«Некоторые пожилые нас не понимают и спрашивают, почему мы должны привозить детей с материка и платить за них. Я объяснил, что это убережёт нашу школу от закрытия, а также поможет развивать остров».
Бейсбол в Южной Корее считается одним из самых популярных видов спорта. Корейская бейсбольная лига включает десять профессиональных команд. Возможно, уже скоро в одной из них будут играть и эти ребята.
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