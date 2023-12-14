Школа на сонном южнокорейском острове придумала, как привлечь молодёжь

На сонном острове Токджок братья-подростки Ан Сон Хан и Ан Сон Ён учатся играть в бейсбол. Их дом примерно в 400 километрах отсюда на материковой части Южной Кореи.

Они вошли в состав команды, сформированной местной средней школой, которая была на грани закрытия. Население острова быстро стареет, поэтому здесь придумали способ привлечь молодую кровь.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Ан Сон Ён, ученик школы бейсбола]:«Я приехал сюда с братом, потому что здесь намного больше возможностей. Если я буду усердно работать здесь, я смогу стать основным игроком. А если будут продолжать в том же духе, то стану профессиональным игроком в бейсбол».[Ан Сон Хан, ученик школы бейсбола]:«Здесь действительно ничего нет, и всё, что у нас есть, – это поле, мяч и бейсбол. Это может быть довольно скучно, но я думаю, что это помогает нам сосредоточиться на цели».

В 50-х годах прошлого века на острове проживало 12 тысяч человек. Сегодня осталось 1800.

[Ким Ин Сун, жительница острова]:«Мы рады, что у нас есть школьники. Гораздо лучше, когда приезжает всё больше и больше школьников, потому что мы обеспокоены тем, что молодёжи всё меньше».

Команду создали в 2022 году. Сначала в ней было 28 спортсменов. Теперь добавилось ещё 13.

[Со Ян Вон, представитель спонсоров команды]:«Некоторые пожилые нас не понимают и спрашивают, почему мы должны привозить детей с материка и платить за них. Я объяснил, что это убережёт нашу школу от закрытия, а также поможет развивать остров».

Бейсбол в Южной Корее считается одним из самых популярных видов спорта. Корейская бейсбольная лига включает десять профессиональных команд. Возможно, уже скоро в одной из них будут играть и эти ребята.

Короткая ссылка на эту страницу: