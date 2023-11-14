Как живётся спасённой обезьяне, которая 7 лет провела в клетке

Сотрудники Фонда друзей дикой природы Таиланда получили сообщение о макаке, которую держат в неволе. Приехав, они обнаружили обезьяну в деревянной клетке размером 60 на 90 см. Хозяин не смог найти ключ от клетки и сказал, что обезьяна сидит взаперти уже семь лет.



Когда Джордж – так зовут обезьяну – был маленьким, хозяин разрешал ему бегать. Но потом решил держать его в клетке. Соседи и хозяин кормили Джорджа кукурузой, бананами и остатками еды, изредка давая глотнуть воды.

Спасатели вскрыли клетку и освободили Джорджа. Клетку уничтожили, чтобы в ней не держали других животных.



Спасатели отвезли Джорджа в реабилитационный центр. Его поместили в карантинный вольер. По сравнению с клеткой, он был огромным. Внутри стояла свежая вода. Джордж сразу подошёл к ней и стал пить ложкой. Из-за неправильного питания и отсутствия движения его здоровье сильно пострадало.

«Джорджу ещё предстоит познакомиться с себе подобными, – рассказал смотритель. – Весь процесс займёт около двух лет. Ведь он очень долго был один».



Джордж чувствует себя хорошо. Он очень подружился со смотрителями. «Он любит со мной играть и не может насытиться разнообразной пищей, которую мы ему даём», – рассказал смотритель.

Джордж привык к людям, поэтому останется в центре. В дикой природе макаки живут от 15 до 20 лет, в неволе – до 30.