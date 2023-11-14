Причиной масштабного пожара в Лос-Анджелесе, который в выходные повредил участок важной автострады, был поджог. Об этом..

Чиновники: причиной масштабного пожара на автостраде в Лос-Анджелесе был поджог

Причиной масштабного пожара в Лос-Анджелесе, который в выходные повредил участок важной автострады, был поджог. Об этом заявили чиновники.

Надземный участок автострады Санта-Моника, которую в народе зовут «десяткой», огонь охватил в субботу. Повреждены несколько опорных колонн и настил дороги.

В результате автостраду закрыли на неопределённый срок. И для сотен тысяч американцев это большая головная боль, ведь ежедневно по ней проезжали около 300 тысяч автомобилей. Объезды осложнят и без того перегруженный трафик в центре мегаполиса.

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Кто именно и каким образом совершил поджог, пока не уточняют. При этом рядом находился лагерь бездомных. Но мэр Лос-Анджелеса заявила, что нет никаких доказательств того, что виноваты они.

[Карен Басс, мэр Лос-Анджелеса]:

«Мы знаем, что причиной был поджог. Больше ничего не знаем. Нет никаких оснований полагать, что виновны бездомные, жившие неподалёку».

Впрочем, 16 бездомных из лагеря всё же переместили во временное жильё.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в воскресенье ввёл в Лос-Анджелесе чрезвычайное положение, чтобы ускорить ремонт автострады. Он пообещал, что движение возобновят как можно скорее.

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