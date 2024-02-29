Второй крупнейший в истории Техаса пожар уничтожает дома

[Ричард Мюррей, житель Техаса]:«По сути, мы потеряли всё. На мне осталась пара штанов».

Ричард Мюррей жил в этом доме последние 50 лет. Во вторник вечером полиция сказала ему и его жене эвакуироваться. В то время лесной пожар приблизился к их дому в небольшом городке Канейдиан. Его уже называют вторым самым масштабным в истории Техаса.

Когда они вернулись, то застали пепелище.

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[Ричард Мюррей, житель Техаса]:«Всё произошло очень быстро. Я увидел, как начал гореть соседский дом. Я позвонил в службу 9-1-1, приехали пожарные машины, но пламя распространялось повсюду. Когда мы вернулись, здесь уже ничего не осталось».

Многие эвакуированные разместились в церквях и школьных спортзалах.

[Джерри Харра, местный житель]:«Я прикинул, откуда идёт дым, решил, что всё в порядке. А потом оборачиваюсь, а горит через дорогу от меня. Я побежал на улицу, обгорел. Пытался выбраться. Я потерял восемь собак и десять уток».

Служба лесного хозяйства Техаса сообщает, что с понедельника пожар выжег более 200 тысяч гектаров территории, продвигаясь на восток через границу Оклахомы.

Несколько очагов также зафиксировали в других регионах на севере Техаса.

[Шон Дунган, сотрудник Службы лесного хозяйства Техаса]:«У нас чрезвычайно сильный ветер, много сухой растительности и низкая влажность. И эти условия действительно создают ситуацию, когда эти пожары могут распространяться очень быстро».

Губернатор Техаса Грег Эбботт объявил чрезвычайную ситуацию в 60 округах.

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