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Дома в земле: масштабный оползень сошёл в Перу

Дома в земле: масштабный оползень сошёл в Перу

Драматические кадры из Перу. Здесь в прибрежном районе Уараль в регионе Лима проливной дождь вызвал масштабный..

Дата загрузки: 2024-01-31

Дома в земле: масштабный оползень сошёл в Перу

Драматические кадры из Перу. Здесь в прибрежном районе Уараль в регионе Лима проливной дождь вызвал масштабный оползень.

[местная жительница]:
«Поскольку мы рядом с термальными ваннами Кольпы, мы с мужем пошли купаться. Когда мы были в Кольпе, то услышали шум. Вышли и увидели, что приближается оползень».

Лавина земли и грязи повредила дома и инфраструктуру. О жертвах и пострадавших сообщений нет.

Местные жители взялись за кирки и лопаты.

[местный житель]:
«Мы просим только поддержки у региональных властей и министерства культуры, потому что наш прекрасный Уараль – это туристическая достопримечательность».

Управление гражданской обороны Уараля оценивает ущерб и пытается определить экономические потери в этом районе.

Ливни принесли бедствие и в другие регионы Перу. В департаменте Хунин разлившаяся река затопила мост, и из-за сильного течения застрял автобус.
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