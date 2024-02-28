В Бразилии – одновременно рекордные пожары и наводнения

Антирекорды бьют лесные пожары в самом северном штате Бразилии – Рорайме. Их полыхает в 4,5 раза..

Антирекорды бьют лесные пожары в самом северном штате Бразилии – Рорайме. Их полыхает в 4,5 раза больше, чем было в январе и феврале прошлого года. Такие данные приводит Национальный институт космических исследований.

[Ромулу Батисту, эколог]:

«Это точка за пределами кривой. Это рекорд за всё время – столько мы ещё не видели. Мы никогда не видели так много пожаров в штате Рорайма в феврале».

По данным местных СМИ, пожары достигли земель индейцев яномама и муниципалитета Сан-Маркус, а также окутали дымом город Боа-Виста – столицу штата Рорайма.

Власти говорят, что всему виной – засуха.

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[Антониу Денариум, губернатор штата Рорайма]:

«Мы переживаем самую сильную засуху за последние семнадцать лет, в том числе в реке Риу-Бранку. Её Их уровень на два с половиной метра ниже нормального среднего показателя. И прогнозируют, что засуха продолжит усиливаться».

Из-за последствий засухи федеральное правительство объявило чрезвычайную ситуацию в девяти муниципалитетах Рораймы. Это позволит мобилизовать федеральные ресурсы для устранения последствий.

А это уже запад Бразилии – город Бразилиа. Здесь, наоборот, наводнение. Причём, тоже рекордное. Уровень воды в местной реке резко поднялся до исторического максимума из-за сильных ливней. В итоге город оказался отрезанным от внешнего мира. Эвакуировали более 1800 семей.

В целом режим ЧС был объявлен в 17 из 22 городов штата Акри. Уже более 11 тысяч человек лишились своих домов или были эвакуированы.

В настоящее время в Бразилии проходят встречи «Большой двадцатки» по сотрудничеству в вопросах климата.

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