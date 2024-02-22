На живописном австралийском острове Филипп миллионы лет обитают его ценные жители – малые пингвины. Их тысячи,..

Как пингвинов защищают от пожаров на австралийском острове Филипп

На живописном австралийском острове Филипп миллионы лет обитают его ценные жители – малые пингвины.

Их тысячи, и они живут всего в нескольких метрах от самых известных пляжей.

50 лет назад предсказывали, что малые пингвины вымрут здесь к началу 2000-х годов. Но они по-прежнему существуют.

Впрочем, теперь защитники природы обеспокоены новой угрозой.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Паула Васяк, исследовательница пингвинов]:«Если бы у нас образовались катастрофические условия, почти вся колония могла бы сгореть в результате одного пожара».

Исследовательница Паула ходит по этим холмам и наблюдает за птицами. Она осторожно вынимает их из нор, чтобы взвесить и измерить, а также убедиться, что они здоровы.

По её словам, сегодня главная угроза для пингвинов – разрушительные пожары, которые случаются в Австралии всё чаще из-за потепления климата.

[Паула Васяк, исследовательница пингвинов]:«Во время предыдущих пожаров в колонии мы видели, как они просто оставались в норах, пока не сгорали. Мы даже видели, как пингвины стояли рядом с пламенем и чистили свои перья».

Работники парков разработали план по спасению пингвинов. Они заменяют легковоспламеняющиеся деревья и растения более огнестойкими. Таким образом они создают естественные противопожарные барьеры.

[Саймон Хейслерс, менеджер проекта]:«Мы не просто пытаемся улучшить среду обитания и решить проблемы, возникшие вследствие плохих управленческих действий в прошлом – мы смотрим в будущее. Речь идёт также об адаптации к изменению климата и повышении устойчивости ландшафта».

Всего за две недели волонтёры посадили 15 000 растений на трёх участках. Но теперь потребуется как минимум два года, прежде чем они действительно начнут выполнять свою функцию естественного противопожарного барьера.

Короткая ссылка на эту страницу: