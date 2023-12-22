В Австралии начались лесные пожары

В Австралии начались сезонные лесные пожары. Там сейчас лето. В штате Западная Австралия сгорели как минимум..

В Австралии начались сезонные лесные пожары. Там сейчас лето.

В штате Западная Австралия сгорели как минимум два жилых дома. Жителям предписали срочно эвакуироваться.

Как сообщили местные СМИ, два человека были доставлены в больницу. Угрозы их жизни нет.

Пострадавший район Паркервилль находится примерно в 30 километрах от центра города Перт. Здесь из-за пожароопасной обстановки объявили чрезвычайное положение. Это означает, что пламя угрожает жизни и имуществу людей.

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[Роджер Кук, премьер-министр Западной Австралии]:

«Мы все серьёзно обеспокоены пожаром в Паркервилле, и сочувствуем всем, кого он затронул. <…> Ситуация тревожная, погода очень суровая. Мы как правительство сделаем всё, чтобы поддержать эту общину и персонал службы экстренной помощи, работающий на местах».

Причём для штата Западная Австралия это был уже четвёртый такой сильный пожар за последние двое суток. Обстановку усугубляют жара и сильный ветер. Это затрудняет работу пожарных.

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