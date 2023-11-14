Израиль представил видео из подвала детской больницы в Газе

Израильская армия поделилась видео и фото из подвала детской больницы в Газе. Здесь, как говорят военные,..

Израильская армия поделилась видео и фото из подвала детской больницы в Газе. Здесь, как говорят военные, ХАМАС складировал оружие. Также нашли свидетельства того, что здесь держали израильских заложников, похищенных боевиками 7 октября. [Даниэль Хагари, спикер армии Израиля]:«Под больницей, в подвале, мы обнаружили командно-контрольный центр ХАМАС, жилеты террористов-смертников, гранаты, АК-47, автоматы, взрывные устройства, РПГ и другое оружие, компьютеры, деньги и так далее».

Также были обнаружены стулья с верёвками и списки, в которых отмечены дни, начиная с 7 октября.

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[Даниэль Хагари, спикер армии Израиля]:«Мы эвакуировали больницу вместе с пациентами. Боевики могли уйти с пациентами, они могли убежать через туннели. Есть свидетельства того, что с ними были заложники».

Кроме того, военные показали тоннель, который, по их словам, вёл к дому одного из высокопоставленных командиров ХАМАС.

Тем временем, вооружённое крыло палестинской группировки через катарских посредников заявило, что готово освободить до 70 израильских женщин и детей, удерживаемых в секторе Газа, в обмен на пятидневное перемирие.

В аудиозаписи представитель ХАМАС Абу Убайда заявил, что перемирие должно включать полное прекращение огня и предоставление гуманитарной помощи по всей территории Газы.

ООН говорит, что нехватка топлива в анклаве приведёт к полному отключению связи и к остановке доставки помощи уже в ближайшие часы. Об этом заявил глава офиса ООН по координации гуманитарных вопросов на палестинских территориях Андреа де Доменико.

По его словам, из-за истощения запасов топлива и медикаментов жизнь жителей Газы «висит на волоске».

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