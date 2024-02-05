Смертоносные лесные пожары добрались до окраин морских курортов Винья-дель-Мар и Вальпараисо в Чили. Также огонь охватил..

Лесные пожары в Чили добрались до морских курортов: погибли 112 человек

Смертоносные лесные пожары добрались до окраин морских курортов Винья-дель-Мар и Вальпараисо в Чили. Также огонь охватил соседние города. В целом под угрозой оказались более миллиона людей.

За несколько дней погибли 112 человек, сотни пропали без вести. В своих домах сгорело много пожилых людей. Также многие жители попали в огненную ловушку, пытаясь уехать из горящего города на автомобилях. Власти говорят, что число жертв будет расти. В стране объявили двухдневный траур.

В огне сгорели тысячи домов. Супруги Серхио и Мария из города Винья-дель-Мар прожили вместе 30 лет. Владели домом и мастерской. Теперь остались только стены, мусор и покорёженный металл.

[Серхио Эспехо, житель Винья-дель-Мара]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Некоторые говорят, что бедствие больше похоже не на пожар, а на ядерный взрыв – настолько масштабные разрушения.

[Хуан Контрерас, житель Винья-дель-Мара]:

«Это моя кухня. Там же стояла стиральная машина. Это ванная, здесь были душ и туалет. Здесь была спальня, там ещё одна спальня. Это гостиная, там столовая».

Только в воскресенье вспыхнуло более 30 пожаров. Президент Чили ввёл чрезвычайное положение, чтобы направить больше сил на борьбу с огнём и помощь пострадавшим. Помимо спасателей, задействованы 1300 военных. В зонах бедствия объявлен комендантский час.

[Габриэль Борич, президент Чили]:

«Пожары распространяются быстро. Погода усложняет борьбу. Жарко. Сильный ветер скоростью 30 километров в час и с порывами до 60-ти. Также сейчас низкая влажность. Если вы получили сообщение с инструкциями по эвакуации и думаете, что пожар далеко, не заблуждайтесь. Если пришло сообщение, значит надо эвакуироваться».

Это бедствие стало самым смертоносным в Чили с 2010 года, когда в результате землетрясения и цунами погибли 800 человек и 1200 пропали без вести.

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