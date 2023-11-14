Маленькая пума-альбинос стала звездой зоопарка в Никарагуа

Почти четырёхмесячная пума-альбинос стала звездой зоопарка в одном из городов Никарагуа, страны в Центральной Америке. Её..

Почти четырёхмесячная пума-альбинос стала звездой зоопарка в одном из городов Никарагуа, страны в Центральной Америке. Её впервые представили публике.

Детёныш стал единственным альбиносом в помёте из трёх особей. Назвали самку Ицае, что на языке майя означает «дар от Бога».

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[посетительница]:«Просто удивительно и невообразимо. Мы все должны заботиться о ней и защищать её, чтобы у неё были хорошая жизнь и хорошее здоровье».

Ицае уже весит более шести килограммов и, по словам сотрудников зоопарка, здорова.

[Маурисио Эспиноса, сотрудник зоопарка]:«Она родилась четыре месяца назад, 20 ноября ей исполнится четыре месяца. В целом самка в этот раз родила трёх детенышей. Обычно у пум рождается по два-три детёныша. Это четвёртое потомство у этой самки. И в этот раз у маленькой пумы проявился альбинизм».

Ожидается, что скоро все детёныши перейдут на мясо. При этом сотрудники зоопарка призывают людей соблюдать правила, чтобы не навредить потомству пум.

[Маурисио Эспиноса, сотрудник зоопарка]:«У нас есть некоторые правила для всех посетителей. Например, нельзя фотографировать со вспышкой, шуметь, а также бросать в вольер мусор, еду или любые предметы, которые могут вызвать у них стресс. Стресс – это главная опасность для здоровья животных в неволе».

Альбинизм – это генетическое заболевание. При нём в коже, волосах и глазах животного или человека отсутствует защитный пигмент меланин.

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