«Самую одинокую овцу Великобритании», наконец-то, спасли. Фиона не менее двух лет провела у подножия скал рядом..

«Самую одинокую овцу Великобритании», наконец-то, спасли. Фиона не менее двух лет провела у подножия скал рядом с заливом Кромарти-Ферт на востоке Шотландии. Считается, что она упала с горы и выжила, но оказалась в ловушке. Овце повезло, что она смогла найти траву и пресную воду.

Зоозащитные организации по разным причинам отказались помочь животному. Спасли Фиону шотландские фермеры. Овцу пришлось затаскивать на скалу. Операция была сложной, но всё прошло без проблем.

Сейчас овца обживается на новом месте.

[Кэмерон Уилсон, фермер]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Эта овца особенная, по-другому не скажешь. Она только что попала в новую обстановку, но совершенно спокойна. Думаю, она понимает, что сейчас происходит, поскольку всякий раз, когда здесь находится съёмочная группа, она стоит вот так – позируя перед камерой. Думаю, ей это нравится».

Фиону два года назад заметили каякеры. Тогда подумали, что выберется сама. Недавно во время сплава по тому же маршруту снова увидели несчастное животное. В обоих случаях Фиона бежала вдоль берега за людьми, словно пыталась позвать на помощь. Об этом сообщили СМИ, которые и окрестили Фиону «самой одинокой овцой Великобритании». После этого началась кампания по спасению животного.

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