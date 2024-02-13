В Бурятии волонтёры торопятся спасти бездомных собак от усыпления

Российские волонтёры торопятся спасти бездомных собак от усыпления. Это частный приют «Ананда» – крупнейший в Бурятии. Некоторым питомцам повезло. Им уже нашли хозяев. Этот пёс отправляется к новым хозяевам в Уфу.

Приют создали в Улан-Удэ в 2022-м. А в прошлом году число питомцев здесь резко выросло. Их стало больше 2500. Причина в том, что перестала работать программа, по правилам которой бродячих собак отлавливали, стерилизовали, вакцинировали и возвращали в прежнее место обитания. В 2023-м российские власти разрешили регионам усыплять бездомных собак.

Первой такой закон приняла Бурятия. Теперь, если пойманной собаке за месяц не найдут хозяина, то её обязаны усыпят. Все питомцы «Ананды» оказались под угрозой. В январе уже умертвили 18 из них. Владелица приюта и десятки волонтёров зарегистрировали на свои имена сотни животных, чтобы их спасти. Сейчас им ищут хозяев.

[Стелла Овсоян, волонтёр фонда «Собака счастья»]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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К новым хозяевам собак везут кураторы. Едут поездом. В дорогу берут корм, воду и подгузники. Путешествие часто длится несколько дней. В этот раз несколько собак едут до Москвы, а одна – в Уфу, где её ждут новые хозяева и дом с лужайкой.

[Елена Руденко, волонтёр]:

«Они в шоке, конечно же. Но в целом неплохо. Вот двое вообще отлично. Одна собачка, конечно, более в стрессе. Будем приводить в чувство, проверять здоровье и потом уже искать дома». [Ольга Долгих, волонтёр]:

«Несмотря на то, что им пришлось пройти, какой нелёгкий путь, вы посмотрите, она прямо просит помощи, бросается на руки, ищет поддержку. Всё равно вот такая вера и преданность. Всё у тебя будет хорошо».

Одну собаку в Москве сразу встречают хозяева. Муж Светланы родом из Бурятии. Новый закон побудил его что-то сделать для спасения животных.

[Светлана Малханова, жительница Москвы]:

«У нас уже есть один спасённый пёсик. С нами живёт. У нас один породистый и одного взяли от волонтёров. Ну я, в принципе, думала о третьей собаке: где две, там и три. И вот у нас случилась любовь с этим товарищем».

За последние два месяца волонтёры спасли примерно 600 собак из приюта «Ананда». Но там остаются ещё более 1500 животных.

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