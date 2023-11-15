Турецкий универмаг Beymen отмечает 50-летие выставкой эксклюзивных нарядов

Старинные традиции Османской империи и современные веяния турецкой моды слились в этих богатых нарядах. Их представляют..

Старинные традиции Османской империи и современные веяния турецкой моды слились в этих богатых нарядах. Их представляют на новой выставке «Золотая роскошь». Она посвящена 50-летию турецкого универмага Beymen.

В создании коллекции участвовали самые знаменитые модные дома мира: Valentino, Balmain, Christian Louboutin, Victoria Beckham и Alexander McQueen. Дизайнеры черпали вдохновение в культурных традициях Турции.

[Элиф Капчи, директор компании Beymen Group]:

«В этих краях роскошь издавна занимала важное место. Думаю, в основном это обусловлено любовью к прекрасному и слиянием культур Османской империи и сегодняшней Турции. И это лучше всего демонстрируют мастерство исполнения и дорогие материалы».

Выставка разделена на три части. Первая посвящена роскоши и блеску сокровищ. Вторая отсылает к теме нетронутой природы. Третья стала данью уважения архитектуре Стамбула. В целом дизайнеры создали 50 творений – это костюмы, платья, обувь и дамские сумочки.

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Beymen – сеть универмагов, специализирующихся на предметах роскоши. В Турции насчитывается более 40 таких магазинов.

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