В Великобритании пытаются сделать грудное вскармливание более популярным

Британка Зои – акушерка и сторонница грудного вскармливания. Сегодня она пришла со своей новорождённой дочкой Нелли..

Британка Зои – акушерка и сторонница грудного вскармливания. Сегодня она пришла со своей новорождённой дочкой Нелли на лондонскую выставку Baby Show, чтобы рассказать о преимуществах естественного кормления, а также о том, как продолжать его максимально долго.

Всемирная организация здравоохранения рекомендуют женщинам кормить грудью хотя бы первые шесть месяцев жизни младенца. Затем постепенно вводить прикорм.

Польза этого вида кормления уже доказана. Грудное вскармливание повышает иммунитет ребёнка, снижает риск развития астмы, ожирения и диабета.

Но Великобритания находится на одном из последних мест в мире по уровню распространённости ГВ.

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[Зои Уотсон, акушерка]:«Я думаю, что давление в Великобритании очень большое, и иногда приходится уступать, особенно если у вас есть ещё дети. И именно здесь, я думаю, люди чувствуют, что наилучший выход – просто перейти на молочную смесь. Продолжать грудное вскармливание не получается».

Зои призывает правительство выделить финансирование на образование и поддержку психического здоровья молодых матерей, чтобы воспитать более позитивное отношение к грудному вскармливанию.

Факторы, которые могут помешать матери продолжать кормить грудью, могут быть медицинскими, психологическими и социальными. Экономическое давление – ещё один фактор, который следует учитывать.

Конечно, грудное молоко дешевле детских смесей. Однако экономический спад может заставить некоторых матерей вернуться на работу раньше.

Это та область, где потенциально могут помочь новейшие технологии.

На выставке Baby Show австрийская компания представляет новый молокоотсос Move. Его можно вложить под бюстгальтер и заниматься другими делами.

Акушерки считают, что отношение к грудному вскармливанию в британском обществе нужно изменить. Многие женщины считают табу кормить грудью в общественных местах.

[Энджи Уиллис, акушерка]:«В обществе считают нормальным кормить до шести месяцев. Но с шести до 12 месяцев отношение начинает меняться. После года тем более».

При этом Всемирная организация здравоохранения рекомендует кормить детей грудным молоком до двух лет.

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