Краш-тесты газонокосилок: как в Великобритании спасают ёжиков

О спасении ежей задумались исследователи из Оксфордского университета. Сейчас они имитируют реальные столкновения этих животных с..

О спасении ежей задумались исследователи из Оксфордского университета. Сейчас они имитируют реальные столкновения этих животных с газонокосилками. В ходе краш-тестов хотят понять, насколько опасны конкретные устройства для ежей.

Сегодня автоматизированные газонокосилки представляют большую угрозу для садовых обитателей. Они не прекращают работу даже тогда, когда наезжают на мелких млекопитающих.

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[Софи Лунд Расмуссен, защитница ежей]:«До 75% ежей исчезли из сельской местности. То есть это каждые три из четырёх ежей. И это серьёзная проблема. Им угрожают автоматизированные газонокосилки».

Эта защитница ежей разработала специальный манекен для краш-тестов. Его напечатали на 3D-принтере.

[Софи Лунд Расмуссен, защитница ежей]:«Некоторые косилки делают на ежах лишь небольшие надрезы. Но некоторые фактически отрезают им головы. И вся исследовательская группа получила травмирующий опыт, проводя изучения».

Теперь специальный манекен предлагают использовать для проверки всех новых автоматизированных газонокосилок, которые выходят на рынок. Учёные также разработали систему маркировки, которая покажет, в какой степени то или иное устройство безопасно для ежей.

В последние годы многие центры реабилитации сообщили о значительном увеличении количества травм, полученных ежами от газонокосилок-роботов.

[Софи Лунд Расмуссен, защитница ежей]:«Я надеюсь увидеть в будущем, что газонокосилка-робот будет распознавать ежа на расстоянии. То есть она не наедет на него, а просто поменяет направление. Мы над этим работаем».

Команда говорит, что существуют и другие причины сокращения численности ежей. Это потеря среды обитания, дорожно-транспортные происшествия, интенсивное сельское хозяйство и травмы от укусов собак.

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