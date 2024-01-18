Краш-тесты газонокосилок: как в Великобритании спасают ёжиков

О спасении ежей задумались исследователи из Оксфордского университета. Сейчас они имитируют реальные столкновения этих животных с..
Дата загрузки: 2024-01-18
Сегодня автоматизированные газонокосилки представляют большую угрозу для садовых обитателей. Они не прекращают работу даже тогда, когда наезжают на мелких млекопитающих.[Софи Лунд Расмуссен, защитница ежей]:
«До 75% ежей исчезли из сельской местности. То есть это каждые три из четырёх ежей. И это серьёзная проблема. Им угрожают автоматизированные газонокосилки».
Эта защитница ежей разработала специальный манекен для краш-тестов. Его напечатали на 3D-принтере.[Софи Лунд Расмуссен, защитница ежей]:
«Некоторые косилки делают на ежах лишь небольшие надрезы. Но некоторые фактически отрезают им головы. И вся исследовательская группа получила травмирующий опыт, проводя изучения».
Теперь специальный манекен предлагают использовать для проверки всех новых автоматизированных газонокосилок, которые выходят на рынок. Учёные также разработали систему маркировки, которая покажет, в какой степени то или иное устройство безопасно для ежей.
В последние годы многие центры реабилитации сообщили о значительном увеличении количества травм, полученных ежами от газонокосилок-роботов.[Софи Лунд Расмуссен, защитница ежей]:
«Я надеюсь увидеть в будущем, что газонокосилка-робот будет распознавать ежа на расстоянии. То есть она не наедет на него, а просто поменяет направление. Мы над этим работаем».
Команда говорит, что существуют и другие причины сокращения численности ежей. Это потеря среды обитания, дорожно-транспортные происшествия, интенсивное сельское хозяйство и травмы от укусов собак.
Короткая ссылка на эту страницу: