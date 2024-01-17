Собака не отходила от хозяина 20 часов и спасла ему жизнь

В канун Нового года 64-летний мужчина из штата Мичиган вышел за дровами на улицу. Вдруг он поскользнулся и упал. Боб, так зовут мужчину, повредил позвоночник и не мог встать.



Боб стал звать на помощь. К нему прибежала собака Келси. Она лизала лицо и руки хозяина, ложилась на него, согревая своим теплом. На улице было минус 5.

«Я кричал, но ближайший сосед живёт в 500 метрах от меня. Было уже 10:30 вечера. Прибежала только Келси, – рассказал Боб. – К утру голос пропал, и я не мог кричать, но Келси всё время лаяла».

Собака не отходила от хозяина ни на шаг. «Я считал, что должен выстоять и остаться в живых», – вспоминает Боб. В конце концов, он потерял сознание. Келси продолжала лаять.

На следующий день в 18:30 сосед услышал лай Келси. Он обнаружил Боба, и позвонил в службу 911.

Спасатели доставили мужчину в больницу. Ему сделали операцию по декомпрессии позвоночника. Она прошла успешно. «Я удивился, узнав, что у меня не было обморожений, – рассказал Боб. – Я уверен, что это благодаря решимости Келси».



Боб благодарит за спасение собаку Келси и врача. «Келси согревала меня, была бдительной и не переставала лаять, зовя на помощь. А доктор Колен спас мне жизнь и сохранил возможность двигаться». Бобу ещё предстоит долгий путь реабилитации, но он уверен, что всё будет хорошо.