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Собаке из приюта долго искали хозяина из-за её необычного взгляда

Собаке из приюта долго искали хозяина из-за её необычного взгляда
Собаке из приюта долго искали хозяина из-за её необычного взгляда

Голубоглазые хаски считаются лидерами в списке красивых. Но у собаки этой породы по кличке Джубили всё сложилось иначе.

Заводчик, который хотел продать Джубили, не смог найти покупателя из-за её «непривлекательного» вида. Хотя собака родилась здоровой, но у неё был необычный взгляд.

Мужчина отдал собаку в приют для животных. Она прожила там почти два года, но хозяина ей так и не нашли. Сотрудники приюта разместили фото хаски в интернете и поделились её историй, надеясь найти для неё любящих владельцев.

Примерно 150 человек захотели взять Джубили. Теперь собака живёт в доме в компании с двумя другими хаски.

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