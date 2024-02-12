Голубоглазые хаски считаются лидерами в списке красивых. Но у собаки этой породы по кличке Джубили всё сложилось иначе.
Заводчик, который хотел продать Джубили, не смог найти покупателя из-за её «непривлекательного» вида. Хотя собака родилась здоровой, но у неё был необычный взгляд.
Мужчина отдал собаку в приют для животных. Она прожила там почти два года, но хозяина ей так и не нашли. Сотрудники приюта разместили фото хаски в интернете и поделились её историй, надеясь найти для неё любящих владельцев.
Примерно 150 человек захотели взять Джубили. Теперь собака живёт в доме в компании с двумя другими хаски.
Собаке из приюта долго искали хозяина из-за её необычного взгляда
Голубоглазые хаски считаются лидерами в списке красивых. Но у собаки этой породы по кличке Джубили всё сложилось иначе.