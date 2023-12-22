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Телеканал NTD

Как овчарка из приюта спасла жизнь новому хозяину

Как овчарка из приюта спасла жизнь новому хозяину
Как овчарка из приюта спасла жизнь новому хозяину

Хозяева сдали овчарку Сэди в приют, поскольку переехали в дом, где не разрешали держать собак этой породы. Собака был нервной и недоверчивой. В приюте думали, что её будет трудно пристроить в новую семью.

Когда 59-летний Брайан Майерс приехал в приют в Окленде в штате Нью-Джерси в поисках питомца, ему показали Сэди. Встреча длилась 20 минут, и они сразу подружились.

Брайан отвёз шестилетнюю собаку домой и хотел сфотографировать, но та не мог усидеть на месте от радости. «Она подпрыгнула, положила лапы мне на плечи и лизнула лицо», – вспоминает в Брайан.

Во время пандемии COVID-19 мужчина болел и лежал в постели. Собака всегда была рядом. Когда ему стало лучше, друзья возобновили прогулки.

Вскоре после болезни Брайан перенёс инсульт. Однажды он проснулся ночью и хотел встать, но ноги не слушались. Сэди подбежала к хозяину. «Она дала мне понять, что обеспокоена и расстроена», – рассказал Брайан.

Он стал её гладить и наткнулся на ошейник. Мужчина решил использовать его как противовес, чтобы подтянуться. Собака поняла: стала пятиться назад и тянуть хозяина. Ему удалось подобраться к телефону и вызвать помощь.

Пока Брайан проходил курс реабилитации, собака жила у его брата. Он присылал Брайану видео и фото Сэди. Брайн попросил сотрудников приюта поделиться этой историей, чтобы вдохновить других людей брать бездомных собак.

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