Рождественская иллюминация украсила Елисейские поля в Париже

Мэр Парижа Анн Идальго и французский актёр Жиль Лелуш зажгли праздничную иллюминацию на Елисейских полях. Тысячи огней осветили 400 деревьев на главной улице французской столицы, и теперь листья на них кажутся золотыми.

[туристка из Испании]:

«Чудесно видеть рождественские огни, которые горят повсюду. А теперь они зажглись и на Елисейских полях. Это фантастика». [турист из Бразилии]:

«Ведь Париж – город огней, правда? И теперь, когда Елисейские поля освещены, это отражает красоту города. Я рад быть здесь вместе с женой, которая очень счастлива и взволнована церемонией включения рождественской иллюминации».

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Рождество приближается, и весь Париж постепенно наряжается к празднику.

Иллюминация на Елисейских полях останется до 7 января. Гирлянды будут гореть каждый день с пяти вечера и до полуночи. А в Рождество и Новый год их оставят зажжёнными на всю ночь.

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