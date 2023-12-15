Розовые шары и ёлки вверх ногами: тренды новогоднего декора в Калифорнии

Это не причудливые люстры, а самые настоящие новогодние ели. Такой тренд набирает популярность в Калифорнии. Продавцы..
Дата загрузки: 2023-12-15
«Людям нравится эта идея. Рождество переворачивается с ног на голову. Это новый подход, в котором существующие украшения предстают совершенно по-новому».
Менее экстравагантные тенденции в праздничном оформлении этого года – нежно-розовые и персиковые оттенки или насыщенный розовый цвет Барби. Часто их сочетают с золотым.
А если вам по душе белый, то этот год – самое время на него перейти. Так считают дизайнеры интерьера в этом калифорнийском магазине.[Кейт Мартиндейл, дизайнер]:
«Самая горячая тенденция этого года – полностью белая рождественская ёлка. Ещё один тренд – лесной стиль. Это кусочки джута, мешковины и мха, и это самый органичный тренд из всех. Также популярны бледно-розовые и багровые цвета. Но для большего гламура дополните их золотом».
Ещё много вариантов рождественских декораций можно увидеть в этом магазине в Беверли-Хиллз. С 1930 года он помогает голливудской элите найти высококачественные украшения, собранные со всего мира.
Акцент делается на сдержанной элегантности. Это сочетание винтажного фарфора, хрусталя и керамики.[Томас Блюменталь, директор Geary’s Beverly Hills]:
«Все любят вспоминать старые вещи, семейные реликвии, которые передавались из поколения в поколение, а также создавать новые традиции».
От старого Святого Николая до прекрасных фарфоровых пряничных домиков и хрустальных настольных ёлок. Здесь идея винтажа присутствует почти в каждом предмете.
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