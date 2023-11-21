Шакира избежала суда в Испании за неуплату налогов

Колумбийская поп-звезда Шакира в понедельник достигла соглашения с прокуратурой Испании. Тем самым она избежала суда по..

Колумбийская поп-звезда Шакира в понедельник достигла соглашения с прокуратурой Испании. Тем самым она избежала суда по обвинению в неуплате 14,5 миллионов евро подоходного налога.

В рамках сделки она согласилась с обвинениями и обязалась выплатить всю задолженность, а также штраф, который составит 50% от этой суммы, то есть более семи миллионов евро.

Она также согласилась на ещё один штраф в размере 438 000 евро, чтобы избежать трёхлетнего тюремного заключения.

Изначально Шакира заявляла, что собирается отстаивать свою невиновность. Однако позже согласилась на сделку, поскольку, как она сказала, судебный процесс мог повредить её карьере и детям.

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Один из адвокатов Шакиры сообщила журналистам возле здания суда, что команда юристов была уверена в возможности доказать невиновность певицы, однако обстоятельства изменились.

Прокуратура требовала для Шакиры лишения свободы на срок до восьми лет, а также возврата всей суммы налогов.

В обвинении утверждалось, что в период с 2012 по 2014 год певица проводила более половины каждого года в Испании и следовательно считалась резидентом страны.

В нём также говорилось, что недвижимость в Барселоне, которую она купила в мае 2012 года, служила семейным домом.

В отношении поп-звезды, которая недавно выиграла две премии Latin Grammy, в Испании ведётся ещё одно расследование. Оно также связано с налоговым мошенничеством.

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