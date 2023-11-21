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Чемпионат мира по гребле стоя прошёл в Таиланде

Чемпионат мира по гребле стоя прошёл в Таиланде

Для кого-то катание на SUP-борде – приятная неторопливая прогулка, но только не для этих спортсменов. У..

Дата загрузки: 2023-11-22

Чемпионат мира по гребле стоя прошёл в Таиланде

Для кого-то катание на SUP-борде – приятная неторопливая прогулка, но только не для этих спортсменов. У побережья Сиамского залива в Таиланде кипят страсти и выплёскиваются эмоции. Сотни атлетов из 52 стран состязаются на Чемпионате мира по гребле стоя в Паттайе.

Соревнования проходят в трёх категориях: техническая гонка, спринт и гонка на длинную дистанцию.

В технической гонке первое место среди женщин заняла испанка Эсперанса Баррерас. В мужской команде победил Коннор Бакстер из США.

В гонке на 15-километровой дистанции первой к финишу также вышла Эсперанса Баррерас. Причём золото в этой дисциплине она взяла и в прошлом году. Среди мужчин победителем стал француз Нуак Гарью.

Этот же французский спортсмен взял первое место в яростной гонке на 200 метров. В женской команде победительницей стала американка Сейшель Уэбстер.

Чемпионат организовала Международная федерации каноэ по гребле стоя. Первый турнир прошёл в 2019 году в Китае. В 2020-м был перерыв из-за пандемии. Потом чемпионат проводили в Венгрии и Польше.
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