Праздничная и волшебная атмосфера окутала деревню Деда Мороза в Великом Устюге. Сказочный персонаж отмечает день рождения,..

День рождения Деда Мороза отпраздновали в его вотчине в Великом Устюге

[белорусский Дед Мороз]:

«Пригласил он меня. Я очень рад. И надеюсь, что и он ко мне приедет».

Праздничная и волшебная атмосфера окутала деревню Деда Мороза в Великом Устюге. Сказочный персонаж отмечает день рождения, а заодно – 25-летие своей вотчины. Поздравить его приехали коллеги из Санкт-Петербурга, Якутии, с Алтая и даже из Беларуси.

Деды Морозы подготовили тёплые пожелания и привезли подарки.

[Дед Мороз]:

«Очень много подарков и хорошее настроение. Ещё у всех ребятишек глазки искорками светятся. Для меня это самый главный большой подарок».

День рождения Деда Мороза выпадает на 18 ноября.

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[Артём Островной, арт-директор отдела творческих программ]:

«Существует такое поверье, что именно в Вологодской области, в Великом Устюге наступают первые морозы, выпадает первый снег, что мы с вами и видим, что уже 18 ноября минусовая температура, и идёт первый снежочек».

Каждый год Дед Мороз получает тысячи писем. Дети просят игрушки и смартфоны, а взрослые – здоровья и благополучия.

В тематическом парке постоянно гости. Здесь можно поиграть в боулинг и дартс прямо на улице, а можно заказать экскурсию и побывать в тереме Деда Мороза или заглянуть к нему в кузницу.

[гостья тематического парка]:

«Настроение отличное, потому что я нахожусь на самом главном празднике России – дне рождения Деда Мороза. Здесь попадаешь в сказку, и настроение не может быть плохим. Оно всегда будет праздничное и сказочное, поэтому приезжайте все к нам, сюда, к Дедушке Морозу».

Каждый год в вотчину Деда Мороза приезжает 200 тысяч гостей. В зимние праздники здесь ежедневно бывает более 3000 туристов.

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