День рождения Деда Мороза отпраздновали в его вотчине в Великом Устюге

Праздничная и волшебная атмосфера окутала деревню Деда Мороза в Великом Устюге. Сказочный персонаж отмечает день рождения,..
Дата загрузки: 2023-11-23
[белорусский Дед Мороз]:
«Пригласил он меня. Я очень рад. И надеюсь, что и он ко мне приедет».
Деды Морозы подготовили тёплые пожелания и привезли подарки.
[Дед Мороз]:
«Очень много подарков и хорошее настроение. Ещё у всех ребятишек глазки искорками светятся. Для меня это самый главный большой подарок».
День рождения Деда Мороза выпадает на 18 ноября.
[Артём Островной, арт-директор отдела творческих программ]:
«Существует такое поверье, что именно в Вологодской области, в Великом Устюге наступают первые морозы, выпадает первый снег, что мы с вами и видим, что уже 18 ноября минусовая температура, и идёт первый снежочек».
Каждый год Дед Мороз получает тысячи писем. Дети просят игрушки и смартфоны, а взрослые – здоровья и благополучия.
В тематическом парке постоянно гости. Здесь можно поиграть в боулинг и дартс прямо на улице, а можно заказать экскурсию и побывать в тереме Деда Мороза или заглянуть к нему в кузницу.
[гостья тематического парка]:
«Настроение отличное, потому что я нахожусь на самом главном празднике России – дне рождения Деда Мороза. Здесь попадаешь в сказку, и настроение не может быть плохим. Оно всегда будет праздничное и сказочное, поэтому приезжайте все к нам, сюда, к Дедушке Морозу».
Каждый год в вотчину Деда Мороза приезжает 200 тысяч гостей. В зимние праздники здесь ежедневно бывает более 3000 туристов.
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