Шоколадные конфеты в форме сердечек стали трендом в День святого Валентина в Брюсселе. Бельгия известна своим..

Конфеты в форме сердечек сметают с прилавков в Бельгии в День святого Валентина

Шоколадные конфеты в форме сердечек стали трендом в День святого Валентина в Брюсселе. Бельгия известна своим изысканным шоколадом, так что туристы с удовольствием покупают его на подарки.

[Эдуардо Фуэнтес, бизнесмен из Испании]:

«Я купил конфеты в форме сердечек на День святого Валентина, потому что помню о жене и хочу подарить их ей завтра, когда вернусь домой. Я здесь в командировке, поэтому хочу привезти такой подарок, просто чтобы напомнить, что я по-прежнему её люблю». [Риса Куросу, туристка из Японии]:

«В Японии есть традиция покупать шоколадные конфеты и дарить их в День святого Валентина. Поэтому я их купила».

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Большим спросом пользуются конфеты компании «Нойхаус». Её основатель открыл первый магазин в середине XIX века. Сейчас у неё есть 1500 торговых точек в 50 странах.

Бельгийская ассоциация производителей шоколада сообщает, что ежегодно в Бельгии делают более полумиллиона тонн этого продукта.

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