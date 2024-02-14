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Конфеты в форме сердечек сметают с прилавков в Бельгии в День святого Валентина

Конфеты в форме сердечек сметают с прилавков в Бельгии в День святого Валентина

Шоколадные конфеты в форме сердечек стали трендом в День святого Валентина в Брюсселе. Бельгия известна своим..

Дата загрузки: 2024-02-15

Конфеты в форме сердечек сметают с прилавков в Бельгии в День святого Валентина

Шоколадные конфеты в форме сердечек стали трендом в День святого Валентина в Брюсселе. Бельгия известна своим изысканным шоколадом, так что туристы с удовольствием покупают его на подарки.

[Эдуардо Фуэнтес, бизнесмен из Испании]:
«Я купил конфеты в форме сердечек на День святого Валентина, потому что помню о жене и хочу подарить их ей завтра, когда вернусь домой. Я здесь в командировке, поэтому хочу привезти такой подарок, просто чтобы напомнить, что я по-прежнему её люблю».

[Риса Куросу, туристка из Японии]:
«В Японии есть традиция покупать шоколадные конфеты и дарить их в День святого Валентина. Поэтому я их купила».

Большим спросом пользуются конфеты компании «Нойхаус». Её основатель открыл первый магазин в середине XIX века. Сейчас у неё есть 1500 торговых точек в 50 странах.

Бельгийская ассоциация производителей шоколада сообщает, что ежегодно в Бельгии делают более полумиллиона тонн этого продукта.
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