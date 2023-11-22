Северная Корея заявляет, что успешно запустила свой первый спутник-шпион

Северная Корея заявила, что успешно вывела на орбиту спутник-шпион. Она запустила ракету вечером 21 ноября. В..

Северная Корея заявила, что успешно вывела на орбиту спутник-шпион. Она запустила ракету вечером 21 ноября. В японской префектуре Окинава объявили тревогу. Позже её отменили, поскольку ракета пролетела мимо – в сторону Тихого океана.

Это уже третья за год попытка Пхеньяна вывести на орбиту спутник-шпион. Предыдущие кончились неудачей. Смогла ли Северная Корея достичь успеха на этот раз, пока не известно. Это сейчас выясняют военные США.

Премьер-министр Японии осудил действия Пхеньяна.

[Фумио Кисида, премьер-министр Японии]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Даже если цель этого – запуск спутника, использование баллистических ракет явно нарушает резолюции Совбеза ООН. Это также очень серьёзный вопрос, который касается безопасности нашего народа».

Северная Корея ранее уведомила Японию, что намерена в ближайшие полторы недели запустить разведывательный спутник. Южнокорейские военные призвали КНДР не делать этого и соблюдать резолюции ООН.

Теперь в ответ на запуск Сеул решил частично приостановить действие соглашения, которое направлено на снижение военной напряжённости на Корейском полуострове. Документ был подписан в сентябре 2018 года.

[Хан Док Су, премьер-министр Южной Кореи]:

«Это необходимый шаг и минимальное оборонное действие для обеспечения нашей национальной безопасности. Более того, это оправданная мера в соответствии с нашими законами».

Жители Южной Кореи встревожены военной политикой Пхеньяна.

[житель Сеула]:

«Если Северная Корея усиливает военную мощь на фоне противостояния с Южной Кореей, то нашей стране надо тщательно подготовиться, ещё теснее сотрудничая с Японией и США».

КНДР своим запуском постаралась опередить Южную Корею, которая планирует 30 ноября вывести на орбиту свой первый военный разведывательный спутник. Если запуск Пхеньяна оказался успешным, то он сможет удалённо наблюдать за войсками США, Японии и Южной Кореи. При этом он обещает запустить ещё больше спутников-шпионов.

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