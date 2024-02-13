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Море щенячьей любви получили поклонники йоги в честь Дня святого Валентина

Море щенячьей любви получили поклонники йоги в честь Дня святого Валентина

Подарок в честь Дня святого Валентина сделали поклонникам йоги в Нью-Дели. На занятии вместе с ними..

Дата загрузки: 2024-02-13

Море щенячьей любви получили поклонники йоги в честь Дня святого Валентина

Подарок в честь Дня святого Валентина сделали поклонникам йоги в Нью-Дели. На занятии вместе с ними попрактиковали щенки ши-тцу, золотистого ретривера и других пород.

На всех собак надели розовые ленточки. Так что теперь они похожи на живые «валентинки». Всего здесь одиннадцать щенков. Их привезли из приюта. При желании можно стать хозяином любого.

[участница занятий йогой]:
«День святого Валентина посвящён любви. И лучший способ её проявить – привести кого-то, кто сможет вернуть её вам. Я счастлива, что в этом участвуют собаки из приюта».

[участница занятий йогой]:
«У меня это впервые, и думаю, что нашла свою идеальную «валентинку»».

Праздник посвящён святому Валентину. Согласно легенде, он венчал влюблённых вопреки воле римского императора Клавдия II. Тот запретил людям жениться. Он полагал, что одинокие мужчины будут лучше сражаться на войне. Хотя Валентин венчал людей тайно, но об этом узнали. Священника посадили в темницу, а 14 февраля казнили.

День святого Валентина стали отмечать в конце XIV века. Сейчас эту традицию поддерживают во многих странах.
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