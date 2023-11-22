Письмо незнакомки проливает свет на жизнь кота вне дома

У супругов из Великобритании жили два кота. Неожиданно один из них умер. Супруги горевали о потере любимца. Через несколько дней второй кот пришёл с запиской на ошейнике.

В записке они прочитали: «Уважаемый хозяин, я ваша соседка, живу в доме №4. Я дружу с вашими котами. Каждый день два кота приходили ко мне в комнату. Но один из них, более крупный, пропал две недели назад. Всё ли с ним в порядке? Я очень волнуюсь за него».

Супруги отправили письмо соседке в дом №4, сообщив, что второй кот умер. Они указали свой электронный адрес. На следующий день пришёл ответ. Оказалось, что соседка – студентка с Тайваня. Когда она готовилась к занятиям, коты обычно были рядом.

«Он сидел на её кровати и слушал…. Очень трогательно… Соседка даже приложила несколько фотографий моих котов, сделанных, когда они к ней приходили. Это согрело моё сердце», – рассказал хозяин котов.