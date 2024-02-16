Дню рождения балерины Анны Павловой посвятили фестиваль в Петербурге

Анна Павлова изменила представление современников о балете. Те, кто пришёл на сцену после неё, уже не..

Анна Павлова изменила представление современников о балете. Те, кто пришёл на сцену после неё, уже не могли исполнять Жизель, Никию, Одетту так же, как их исполняли артисты в XIX веке. В исполнении Анны Павловой было что-то неповторимое. О ней говорили, что «Она жила танцем, и сама была душою танца».

В Петербурге на Итальянской улице в Arts Square Gallery, в бывшей квартире балерины, отметили её день рождения. Павлова родилась 12 февраля 1881 года.

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[Святослав Дозморов, организатор фестиваля]:«Упоминая имя Анны Павловой, мы поднимаем ту великую тему, которая объединяет всех людей на планете, тех людей, которые неравнодушны к балету. И Анна Павлова – это звезда, это та фигура, это то пламя, которое по сей день горит в сердцах людей».

В 1907 году Анна впервые исполнила поставленную для неё Михаилом Фокиным хореографическую миниатюру «Лебедь» на музыку Камиля Сен-Санса. Когда французский композитор увидел Павлову, танцующую его «Лебедя», он добился встречи с ней, чтобы сказать: «Мадам, благодаря вам я понял, какую прекрасную музыку написал!»

Прима-балерина императорских театров в последний раз выступила в России в 1914 году. Когда началась Первая мировая война, Павлова обосновалась в Англии.

За 22 года гастрольных турне она проплыла по морю и проехала по суше более 500 000 километров. Посетила несколько тысяч городов в 44 странах. За это время дала примерно 9000 представлений. Во многих странах балет появился именно благодаря Павловой.

[Дмитрий Пимонов, хореограф Мариинского театра]:«Спасибо Павловой! В той форме, в которой она это несла по странам мира в своей гастрольной деятельности… Эта форма привлекла людей, заронила зёрна в их сердца, в их души». [Аями Оки, балерина из Японии]:«В Японии она очень важный человек в балетной истории, потому что после того как она приехала, у нас стали серьёзно относиться к балету как к искусству».

Павлова совсем немного не дожила до своего 50-летия. Умерла от воспаления лёгких в Нидерландах. Отказалась делать операцию, поскольку иначе не смогла бы танцевать.

Балерина – и сегодня источник вдохновения для многих творческих натур. О ней снимают фильмы, ставят спектакли, пишут книги.

[Юлия Андреева, писатель]:«Везде, куда она приезжала, начинали появляться цветы “Анна Павлова”, десерты “Анна Павлова”. Мир говорил о ней как о таком явлении совершенно удивительном!»

Некоторым участникам праздника посчастливилось видеть архивные материалы, семейные архивы и слышать истории знакомств с великой балериной.

[Василий Братанюк, художник]:«Эдуард Александрович Фальц-Фейн, ему было 12,5 лет, он был живой свидетель Анны Павловой. Она присутствовала в саду, был Дягилев, Стравинский. Играл на белом фортепиано, а Эдуард Александрович катался на велосипеде».

В бывшей квартире балерины работает музей. Здесь хранятся архивные фотографии, на которых запечатлены её жизнь, путешествия и выступления. Также есть и архивные афиши. В честь дня рождения Анны Павловой появились новые экспонаты. Это подарки: чайный сервиз от Императорского фарфорового завода и редкие фотографии художника Альфреда Эберлинга, который писал Анну Павлову.

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