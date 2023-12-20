«Нашествие Дедов Морозов» открыло сезон новогодних праздников в Рыбинске

«Нашествие Дедов Морозов» открыло праздничный сезон в Рыбинске. По центральному проспекту города идут сотни участников в..

«Нашествие Дедов Морозов» открыло праздничный сезон в Рыбинске. По центральному проспекту города идут сотни участников в красных кафтанах. Возглавляет колонну главный Дед Мороз страны. Приехал сюда из Великого Устюга.

Такие парады проходят в Рыбинске уже 15 лет. Особенность нынешнего – снеговики, Снежинки, поющие новогодние ёлки и другие сказочные персонажи. Участвовать в шествии может каждый, у кого есть костюм.

[Никита Рассудов, участник шествия]:

«В преддверии новогодних праздников это как начало большого торжества. В каждом взрослом есть свой ребёнок, и вот 15-го числа он в каждом зарождается и живёт до конца новогодних праздников».

Традиционно в шествии участвуют и мамы с детьми. Некоторые украшают коляски.

[Ксения, участница шествия]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Помимо парада, проходит конкурс на лучший украшенный автомобиль. Первый приз достался «Ниве», которую владельцы превратили в дракона – символ наступающего года.

[Светлана Румянцева, участница конкурса]:

«Три недели делали. 600 метров проволоки. Три сварщика каркасы варили. Потом обшивали тканью простой, потом плащовкой. Но перед этим сын сначала чертежи разрабатывал».

Начало празднику положила обычная фотоссесия. В 2009 году 25 жителей Рыбинска сфотографировались в костюмах Дедов Морозов на фоне местных достопримечательностей. А на следующий год уже прошёл парад. Теперь каждое шествие многочисленнее предыдущего.

В этом параде участвуют более 2000 человек. Посмотреть шествие пришли 6000 зрителей.

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