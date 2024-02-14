Влюблённые в Таиланде поженились на слонах в День святого Валентина

Девять влюблённых пар степенно въезжают в тропический парк Нонг-Нуч в тайской провинции Чонбури. Эта свадьба запомнится..
Дата загрузки: 2024-02-15
Девять влюблённых пар степенно въезжают в тропический парк Нонг-Нуч в тайской провинции Чонбури. Эта свадьба запомнится им навсегда, ведь справляют её в День святого Валентина, да ещё и верхом на слонах.
Церемония полностью официальная. Свидетельство о браке вручает чиновник. Торжественность момента подчёркивают традиционные тайские наряды.
[Сомчай Вонгсард, жених]:
«Свадьба проходит в традиционном тайском стиле, поэтому мы надели народные костюмы. Так всё выглядит гармонично. Это культура Таиланда».
[Нарумон Комгпанной, невеста]:
«Это священная церемония. Поэтому каждый хочет сыграть свадьбу на слоне. Это согласуется с духовной верой тайцев, поскольку слоны – наши спутники, а также символ национального процветания».
Такие церемонии в парке Нонг-Нуч стало традицией. Иногда в День всех влюблённых здесь приносят клятву верности десятки молодожёнов. В празднике участвуют танцоры и музыканты. Маленькие шоу устраивают и слоны. Их постоянно тренируют, чтобы они развлекали туристов.
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