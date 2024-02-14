Девять влюблённых пар степенно въезжают в тропический парк Нонг-Нуч в тайской провинции Чонбури. Эта свадьба запомнится..

Влюблённые в Таиланде поженились на слонах в День святого Валентина

Девять влюблённых пар степенно въезжают в тропический парк Нонг-Нуч в тайской провинции Чонбури. Эта свадьба запомнится им навсегда, ведь справляют её в День святого Валентина, да ещё и верхом на слонах.

Церемония полностью официальная. Свидетельство о браке вручает чиновник. Торжественность момента подчёркивают традиционные тайские наряды.

[Сомчай Вонгсард, жених]:

«Свадьба проходит в традиционном тайском стиле, поэтому мы надели народные костюмы. Так всё выглядит гармонично. Это культура Таиланда». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Это священная церемония. Поэтому каждый хочет сыграть свадьбу на слоне. Это согласуется с духовной верой тайцев, поскольку слоны – наши спутники, а также символ национального процветания».

Такие церемонии в парке Нонг-Нуч стало традицией. Иногда в День всех влюблённых здесь приносят клятву верности десятки молодожёнов. В празднике участвуют танцоры и музыканты. Маленькие шоу устраивают и слоны. Их постоянно тренируют, чтобы они развлекали туристов.

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