Какая вилла в Кении достойна британского короля?

Эта вилла в Кении находится недалеко от побережья Индийского океана. И она известна тем, что в..
Дата загрузки: 2023-11-22
Сюда можно за полчаса доехать из портового города Момбаса. Виллу с пятью спальнями и ванными комнатами 2 ноября заполонили дворцовые сотрудники, ожидавшие прибытия британского короля и королевы.
Её в 2016 году спроектировал и построил голландский дизайнер из Кении Эрвин Оверкамп. Это ультрасовременный функциональный семейный дом в скандинавском стиле. Он находится на зелёном участке площадью 750 квадратных метров.
Сама вилла спрятана под высокими деревьями. С террас открывается завораживающий вид на закат.[Эрвин Оверкамп, дизайнер]:
«Я думаю, они выбрали это место из-за его безопасности, конфиденциальности и природы».
Король Карл III и королева Камилла прибыли сюда под проливным дождём после встреч и мероприятий в Момбасе.
Ночь они провели в верхнем северном крыле дома, в пуленепробиваемой спальне. В номере есть балкон с видом на горный хребет и пейзажный бассейн внизу.[Эрвин Оверкамп, дизайнер]:
«Я думаю, что мы действительно можем принимать здесь членов королевской семьи, и у нас есть все удобства: фантастическая спальня наверху, которая полностью пуленепробиваема. Да, я думаю, мы удовлетворяем их потребности».
Монаршая семья провела здесь меньше суток. Дизайнер говорит, что больше всего король и королева хвалили экологичность виллы.[Эрвин Оверкамп, дизайнер]:
«Его Величество похвалил меня за то, насколько красивой была архитектура, а также за экологичность, потому что этот дом работает исключительно на солнечной энергии, абсолютно весь. Это его очень впечатлило».
В настоящее время дом принадлежит наследникам покойного кенийского бизнес-магната Криса Кируби.
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