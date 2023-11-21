Какая вилла в Кении достойна британского короля?

Эта вилла в Кении находится недалеко от побережья Индийского океана. И она известна тем, что в..

Эта вилла в Кении находится недалеко от побережья Индийского океана. И она известна тем, что в ней останавливался король Карл III и королева Камилла во время их недавнего визита в страну.

Сюда можно за полчаса доехать из портового города Момбаса. Виллу с пятью спальнями и ванными комнатами 2 ноября заполонили дворцовые сотрудники, ожидавшие прибытия британского короля и королевы.

Её в 2016 году спроектировал и построил голландский дизайнер из Кении Эрвин Оверкамп. Это ультрасовременный функциональный семейный дом в скандинавском стиле. Он находится на зелёном участке площадью 750 квадратных метров.

Сама вилла спрятана под высокими деревьями. С террас открывается завораживающий вид на закат.

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[Эрвин Оверкамп, дизайнер]:«Я думаю, они выбрали это место из-за его безопасности, конфиденциальности и природы».

Король Карл III и королева Камилла прибыли сюда под проливным дождём после встреч и мероприятий в Момбасе.

Ночь они провели в верхнем северном крыле дома, в пуленепробиваемой спальне. В номере есть балкон с видом на горный хребет и пейзажный бассейн внизу.

[Эрвин Оверкамп, дизайнер]:«Я думаю, что мы действительно можем принимать здесь членов королевской семьи, и у нас есть все удобства: фантастическая спальня наверху, которая полностью пуленепробиваема. Да, я думаю, мы удовлетворяем их потребности».

Монаршая семья провела здесь меньше суток. Дизайнер говорит, что больше всего король и королева хвалили экологичность виллы.

[Эрвин Оверкамп, дизайнер]:«Его Величество похвалил меня за то, насколько красивой была архитектура, а также за экологичность, потому что этот дом работает исключительно на солнечной энергии, абсолютно весь. Это его очень впечатлило».

В настоящее время дом принадлежит наследникам покойного кенийского бизнес-магната Криса Кируби.

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