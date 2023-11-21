Электрический паром с инновационными подводными крыльями пустят в Стокгольме

Приподнявшись на метр над водной гладью, по протокам рядом со Стокгольмом буквально летит электрический паром Candela..

Приподнявшись на метр над водной гладью, по протокам рядом со Стокгольмом буквально летит электрический паром Candela P-12. Это судно откроет новую эру водного общественного транспорта.

Паром во время движения приподнимается над трёх подводных крыльях. Так снижается сопротивление воды, и судно может развить скорость до 55 километров в час. Сейчас это самый высокий показатель среди электрических паромов.

[Эрик Эклунд, директор компании Candela]:

«Это первое в мире электрическое пассажирское судно на подводных крыльях. За счёт такой конструкции энергопотребление снижается примерно на 80%. Можно преодолевать большие расстояния на высокой скорости, что невозможно с традиционными корпусами судов».

Крейсерская скорость судна – 46 километров в час. Запас хода – 90 километров. На максимальной скорости он уменьшается до 75. Заряжаться можно от устройств, предназначенных для автомобилей. Это облегчит задачу создания зарядной инфраструктуры.

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Во время движения парома бортовой компьютер постоянно регулирует положение крыльев. Так достигается плавность хода. Судно способно справиться с волнами высотой до двух метров.

Паром пока проходит тестирование, но уже в июле следующего года поступит в эксплуатацию. Он будет возить пассажиров из центра Стокгольма в Экерё и обратно. Время в пути в одну сторону займёт 25 минут. На обычном общественном транспорте надо добираться почти час.

[Густав Хемминг, вице-президент Регионального совета Стокгольма]:

«Водные артерии – старейший вид транспортных путей, но мы очень долго этим пренебрегали».

Длина судна – 12 метров, ширина – 4,5, вес – 9,5 тонны. Производитель будет выпускать три версии. Shuttle рассчитана на 30 пассажиров, Business – на 20 и Voyager – на 12. Цены стартуют от 1 миллиона 700 тысяч евро.

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