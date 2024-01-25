Как мигрантку из Камеруна невзгоды вдохновили основать модный бренд в Ливане

Кенийская мигрантка и домработница Вероника Маге никогда не думала, что однажды станет моделью в чужой стране...
Дата загрузки: 2024-01-25
Девушку наняла Джуффа Виани – мигрантка из Камеруна и основательница модного бренда. Её наряды также демонстрирует Миша Алис. Она тоже из Камеруна.
Женщины приехали в Ливан, воспользовавшись арабской системой найма «кафала». Правозащитники называют её новой формой рабства. За мигрантов отвечает нанявший их человек. Он может забрать паспорт, лишить работника отдыха и вообще личной жизни.[Нгемакуэ Джуффа Виани, модельер]:
«Я оказалась в Ливане и стала уборщицей. Здесь столкнулась со множеством злоупотреблений. Я прошла через такое, о чём мне нелегко вспоминать».
[Миша Алис, мигрантка и модель]:
«Нет права на жизнь, как у всех остальных. Словно попадаешь в тюрьму, и тобой управляют. Жизнь больше не принадлежит полностью тебе. Но мы часто говорим: если попал в беду, не жалуйся, а просто ищи выход».
Джуффа нашла такой выход, став модельером. Когда-то мечтала обучаться этой профессии в Париже, но не получилось. Помогли знания, полученные в юности в Камеруне. Теперь создаёт разнообразные наряды из африканских тканей.
[Нгемакуэ Джуффа Виани, модельер]:
«Работа с этой тканью позволяет мне соприкоснуться со своей культурой и родиной, с праздниками, которые бывают у нас в Африке, в Камеруне».
Дизайнер основала бренд «Виани де Марсо» два года назад. Дела пошли так хорошо, что она может давать работу другим мигрантам.
[Вероника Ванийку Маге, мигрантка и модель]:
«Удивительно видеть такое, особенно, когда женщина, пережившая угнетение и страдания, создала что-то значимое, например, свой бренд. Такие люди выражают себя с помощью не только слов, но и творчества».
Ну а модельер надеется рассказать свою историю всему миру и прославить родную культуру.
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