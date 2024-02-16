Вернулись: 21 чёрный носорог поселился в заповеднике «Лоисаба» в Кении

В заповеднике «Лоисаба» в Кении выпускают на волю редких чёрных носорогов. Всего сюда привезли 21 гигантское..
Дата загрузки: 2024-02-16
Животных отлавливали в Национальном парке Найроби, а также в заповедниках «Ол Педжета» и «Лева». Потом перевозили в «Лоисабу». На дорогу уходило по два дня. Сейчас носороги осваиваются на территории площадью 230 квадратных километров.
[Исаак Леколул, ветеринар]:
«Во время всего процесса переселения работала команда наблюдения. Она продолжает работать и сейчас, чтобы отслеживать перемещение носорогов и знать, как они обустраиваются. Некоторые уже обосновались на выбранной территории».
В прошлом веке в Кении жили 20 000 чёрных носорогов. В 80-х годах осталось только 300. Главная угроза для животных – браконьеры. Рога носорогов на чёрном рынке в Азии стоят баснословных денег, поэтому в Африке процветает нелегальная охота.
[Дэниел Оле Янкере, сотрудник заповедника «Лоисаба»]:
«Прошли десятилетия с тех пор, как здесь ходили носороги. Примерно 50 лет назад их чуть не уничтожили браконьеры. Теперь мы хотим омолодить ландшафт и дать носорогам возможность размножаться, чтобы их популяция увеличилась».
Сейчас в Кении насчитывают чуть более 1000 чёрных носорогов. В некоторых заповедниках уже не хватает для них места, поэтому животные размножаются хуже.
[Дэвид Ндире, сотрудник Службы дикой природы Кении]:
«Как только территория максимально заполняется, скорость размножения снижается. Поэтому мы переселили некоторых носорогов и теперь ждём, что популяция в освободившихся местах увеличится».
Когда в заповеднике «Лоисаба» носорогов тоже станет много, примерно 20 животных переселят в новые районы.
В Кении надеются, что к 2037 году редких травоядных будет уже 2000.
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