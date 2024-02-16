Вернулись: 21 чёрный носорог поселился в заповеднике «Лоисаба» в Кении

В заповеднике «Лоисаба» в Кении выпускают на волю редких чёрных носорогов. Всего сюда привезли 21 гигантское..

В заповеднике «Лоисаба» в Кении выпускают на волю редких чёрных носорогов. Всего сюда привезли 21 гигантское травоядное. Этот процесс занял три недели.

Животных отлавливали в Национальном парке Найроби, а также в заповедниках «Ол Педжета» и «Лева». Потом перевозили в «Лоисабу». На дорогу уходило по два дня. Сейчас носороги осваиваются на территории площадью 230 квадратных километров.

[Исаак Леколул, ветеринар]:

«Во время всего процесса переселения работала команда наблюдения. Она продолжает работать и сейчас, чтобы отслеживать перемещение носорогов и знать, как они обустраиваются. Некоторые уже обосновались на выбранной территории».

В прошлом веке в Кении жили 20 000 чёрных носорогов. В 80-х годах осталось только 300. Главная угроза для животных – браконьеры. Рога носорогов на чёрном рынке в Азии стоят баснословных денег, поэтому в Африке процветает нелегальная охота.

[Дэниел Оле Янкере, сотрудник заповедника «Лоисаба»]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Сейчас в Кении насчитывают чуть более 1000 чёрных носорогов. В некоторых заповедниках уже не хватает для них места, поэтому животные размножаются хуже.

[Дэвид Ндире, сотрудник Службы дикой природы Кении]:

«Как только территория максимально заполняется, скорость размножения снижается. Поэтому мы переселили некоторых носорогов и теперь ждём, что популяция в освободившихся местах увеличится».

Когда в заповеднике «Лоисаба» носорогов тоже станет много, примерно 20 животных переселят в новые районы.

В Кении надеются, что к 2037 году редких травоядных будет уже 2000.

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