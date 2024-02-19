Одиннадцать львов удалось спасти и вывезти из раздираемого войной Судана. Хищники были брошены на произвол судьбы..

11 львов из Судана нашли новый дом в заповеднике в ЮАР

Одиннадцать львов удалось спасти и вывезти из раздираемого войной Судана. Хищники были брошены на произвол судьбы в реабилитационном центре в Хартуме и чуть не умерли от голода.

О львах позаботилась зоозащитная организация «Четыре лапы». Сначала их перевезли в национальные парки в Судане. Потом боевые действия начались и там. Тогда львов доставили самолётом в ЮАР. Теперь они будут жить в заповеднике «Львиная скала».

[Амир Халил, ветеринар]:

«Они бросались друг на друга от голода. Они были истощены. Многие были ранены и напуганы, поскольку, когда в апреле началась война, смотритель бросил животных. Так что всё было плохо. Животные поедали друг друга, и их стало меньше».

Львы присоединятся к 100 другим хищным кошкам, живущим в «Львиной скале». Некоторых тоже спасли из стран, где идут войны.

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Вместе со львами из Хартума вывезли гиен и ещё несколько десятков других животных.

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