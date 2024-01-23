В Великобритании отмечают 100-летие кукольного дома королевы Марии

Кукольный дом, созданный для британской королевы Марии, отмечает 100-летний юбилей. Это самый большой миниатюрный дом в..

Кукольный дом, созданный для британской королевы Марии, отмечает 100-летний юбилей. Это самый большой миниатюрный дом в мире. В Виндзорском замке открылась специальная выставка, посвящённая этому творению.

Идея подарить кукольный дом супруге короля Георга V родилась у принцессы Марии Луизы. По её замыслу, это должно было стать коллекционной игрушкой. Но в итоге кукольный дом превратился в демонстрацию мастерства британских умельцев.

Здесь есть тронный зал, комнаты с красивой мебелью, библиотека и спальня. Но помимо величия монаршей жизни, в доме отражён и домашний быт королевских особ. Например, компания Singer создала миниатюрную швейную машинку, а производитель бытовой техники Hoover сделал маленький пылесос. Есть в доме и фортепиано британской фирмы «Бродвуд».

[Кэтрин Джонс, куратор выставки]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Ключевой идеей стало то, чтобы сделать всё настолько правдивым, насколько это возможно. То есть все детали настоящего дома должны быть представлены в миниатюре. Здесь есть водопровод, работающие лифты и электрическое освещение. Знаете, это очень похоже на дом 20-х годов».

Королеву Марию полностью захватил этот проект, но её супруг им почти не интересовался. Правда, настоял на том, чтобы для дома сделали миниатюрные дробовики и расположили их на видном месте. Мастера не забыли и про гараж. В нём выставлены королевские автомобили и мотоцикл.

Дом со всей обстановкой и различными предметами создавали с 1921 по 1924 год. В работе участвовали 250 мастеров и производителей миниатюр, 60 художников-декораторов, 700 живописцев, 600 писателей и 500 спонсоров.

[Кэтрин Джонс, куратор выставки]:

«Сто лет назад дом представили на Британской имперской выставке. И, конечно же, его увидело огромное число людей. Так что идея продемонстрировать, на что способны британские мастера, была очень важной, поскольку это произошло в сложный период – сразу после Первой мировой войны».

Кукольный дом не только удивил гостей выставки, но и помог королеве Марии собрать деньги на благотворительность.

Специальная экспозиция в Виндзорском замке будет открыта до конца года.

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