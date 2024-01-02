Королева Дании неожиданно объявила, что отречётся от престола

Королева Дании Маргрете II, самый долгоправящий монарх в Европе, отречётся от престола 14 января после 52..

Королева Дании Маргрете II, самый долгоправящий монарх в Европе, отречётся от престола 14 января после 52 лет пребывания на троне. Её преемником станет её старший сын, наследный принц Фредерик.

83-летняя королева, вступившая на престол в 1972 году, сделала неожиданное заявление в прямом эфире во время своей традиционной новогодней речи. В стране с населением почти 6 миллионов человек её смотрит почти каждый.

В феврале королева перенесла операцию на спине. В своей речи она отметила, что это заставило её задуматься о будущем и о том, не пришло ли время передать ответственность следующему поколению.

Королева Дании стала самым долгоправящим монархом в Европе после смерти британской королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года. В июле она также стала самым долгоправящим монархом в истории Дании.

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Маргрете родилась в 1940 году в семье короля Фредерика IX и королевы Ингрид. Всю свою жизнь она пользовалась широкой поддержкой датчан. Её уважают за такт и творческие способности. Она также известна своей любовью к археологии и принимала участие в нескольких раскопках.

Маргрете стала наследницей своего отца в 1953 году в возрасте 31 года после того, как поправка к конституции разрешила женщинам наследовать трон.

В 1967 году она вышла замуж за французского дипломата Анри де Лаборда де Монпеза, который был её супругом до своей смерти в 2018 году.

У пары есть двое сыновей: наследный принц Фредерик, который станет королём Фредериком X, и принц Иоахим. Фредерик женился на австралийке Мэри Элизабет Дональдсон в 2004 году.

Новость о том, что Дональдсон станет королевой-консортом, обрадовала многих австралийцев.

[австралийка]:«Чудесно. О Тасмании узнают во всём мире. Она будет прекрасным представителем Австралии». [австралийка]:«Я горжусь и взволнована. Думаю, это чудесно. Она будет прекрасной королевой, разве не так?» [австралийка]:«Да, без сомнений».

В Дании формальная власть принадлежит избранному парламенту и правительству. Новый монарх останется вне политики, представляя нацию во время государственных визитов и национальных праздников.

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