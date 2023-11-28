Как в Таиланде снова устроили пир для макак

У обезьян в тайской провинции Лопбури сегодня настоящий пир. Макак здесь тысячи, и для них принесли..
Дата загрузки: 2023-11-29
У обезьян в тайской провинции Лопбури сегодня настоящий пир. Макак здесь тысячи, и для них принесли тарелки со свежими фруктами, овощами и десертом. Такой праздник привлекает туристов.
[Ли Пин, туристка из Шанхая]:
«Вокруг так много обезьян. Я впервые в жизни вижу столько и так близко. Я понимаю, что этот праздник им устраивают в награду за то, что они помогают местным жителям поднять экономику. Я думаю, что такой способ выразить признательность местному сообществу – это здорово».
Перелезая через организаторов и туристов, тысячи макак набросились на любимые лакомства: дурианы, манго, бананы, арбузы, мангостаны, апельсины и гуаву. Всё это съестное изобилие обошлось примерно в 8,5 тысяч долларов.
[Катти Уиллс, туристка из США]:
«О, они любят манго, манго – это их главный продукт».
[Крис Уиллс, турист из США]:
«Я думаю, бананы – это продукт номер два. Зелёные тыквы маленьким обезьянкам вроде бы не понравились, они оставляли их другим».
Этот пир ежегодно организует местный бизнесмен, которому сейчас 83 года. Праздник проводят уже в 35-й раз. В Лопбури находится храм X века Пхра-Пранг-Сэм-Йод, а местные макаки – дополнительное зрелище для туристов.
[Онгютх Китваттананусорн, организатор банкета]:
«Мы живём рядом с животными. Обезьяны живут здесь очень давно, появились ещё до нас. Лучше жить с ними, идя на компромиссы, поскольку мы зависим друг от друга. Нам нужны туристы. Я понимаю, что обезьяны доставляют неприятности местным жителям, но мы приложили усилия для стерилизации и забрали часть обезьян, чтобы уменьшить их численность».
Впрочем, для некоторых туристов макаки – наоборот, отталкивающий фактор.
[Понгсаторн Кронгламджак, сотрудник транспортной компании]:
«Некоторые пассажиры боятся, что обезьяны украдут у них вещи, поэтому они не едут сюда».
Численность макак власти Лопбури пытаются контролировать с 2018 года. Обычно стерилизуют около 400 обезьян в год.
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