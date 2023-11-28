У обезьян в тайской провинции Лопбури сегодня настоящий пир. Макак здесь тысячи, и для них принесли..

Как в Таиланде снова устроили пир для макак

У обезьян в тайской провинции Лопбури сегодня настоящий пир. Макак здесь тысячи, и для них принесли тарелки со свежими фруктами, овощами и десертом. Такой праздник привлекает туристов.

[Ли Пин, туристка из Шанхая]:

«Вокруг так много обезьян. Я впервые в жизни вижу столько и так близко. Я понимаю, что этот праздник им устраивают в награду за то, что они помогают местным жителям поднять экономику. Я думаю, что такой способ выразить признательность местному сообществу – это здорово».

Перелезая через организаторов и туристов, тысячи макак набросились на любимые лакомства: дурианы, манго, бананы, арбузы, мангостаны, апельсины и гуаву. Всё это съестное изобилие обошлось примерно в 8,5 тысяч долларов.

[Катти Уиллс, туристка из США]:

«О, они любят манго, манго – это их главный продукт». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Я думаю, бананы – это продукт номер два. Зелёные тыквы маленьким обезьянкам вроде бы не понравились, они оставляли их другим».

Этот пир ежегодно организует местный бизнесмен, которому сейчас 83 года. Праздник проводят уже в 35-й раз. В Лопбури находится храм X века Пхра-Пранг-Сэм-Йод, а местные макаки – дополнительное зрелище для туристов.

[Онгютх Китваттананусорн, организатор банкета]:

«Мы живём рядом с животными. Обезьяны живут здесь очень давно, появились ещё до нас. Лучше жить с ними, идя на компромиссы, поскольку мы зависим друг от друга. Нам нужны туристы. Я понимаю, что обезьяны доставляют неприятности местным жителям, но мы приложили усилия для стерилизации и забрали часть обезьян, чтобы уменьшить их численность».

Впрочем, для некоторых туристов макаки – наоборот, отталкивающий фактор.

[Понгсаторн Кронгламджак, сотрудник транспортной компании]:

«Некоторые пассажиры боятся, что обезьяны украдут у них вещи, поэтому они не едут сюда».

Численность макак власти Лопбури пытаются контролировать с 2018 года. Обычно стерилизуют около 400 обезьян в год.

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