В этом ресторане в Риме собак встречают как желанных гостей. Здесь можно попробовать блюда итальянской кухни..

В ресторане в Риме можно поесть вместе со своей собакой

В этом ресторане в Риме собак встречают как желанных гостей. Здесь можно попробовать блюда итальянской кухни в компании своих питомцев. Такое заведение стало первым во всей Италии.

В зале приглушённый свет. Столики разделены перегородками. Мягкое освещение не раздражает собак, а перегородки исключают конфликты. Четвероногим клиентам полагаются лежаки и миска с водой, которую, кстати, наливают не из-под крана, а из бутылки.

Владельцы ресторана говорят, что у итальянцев собаки – самые любимые домашние животные.

[Марко Турано, совладелец ресторана Fiuto]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Поесть в ресторане могут и люди, и собаки, поэтому здесь две кухни. Лука Грамматико – дрессировщик, но умеет и готовить. К тому же знает, какая диета нужна собакам. Блюда стоят от восьми до 20 евро.

[Лука Грамматико, шеф-повар]:

«На моей кухне я делаю блюда для собак. Готовлю говяжий фарш, свинину, курицу и треску. Затем идут овощи: морковь, цуккини, картофель и так далее. Потом я смешиваю ингредиенты, чтобы получилось блюдо».

В ресторане есть сотрудник, который не даёт скучать собакам, пока хозяева едят. После обеда можно зайти в специальный кабинет с зеркалами и сфотографировать питомца. Владельцы заведения устраивают разные фотоконкурсы. Победители получают скидку на следующий обед.

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