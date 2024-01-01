Церковь в Боливии устроила праздник для сотен бездомных

Вот такая огромная очередь выстроилась в Ла-Пасе. Здесь сотни бездомных боливийцев. Местная церковь решила сделать им..

Вот такая огромная очередь выстроилась в Ла-Пасе. Здесь сотни бездомных боливийцев. Местная церковь решила сделать им подарок в праздничные дни.

Людей по очереди впускают в огромное помещение, где можно бесплатно получить разные услуги. Здесь бездомные принимают душ, а потом идут в импровизированную парикмахерскую. Причёски делают волонтёры.

Бездомные также могут получить помощь у медиков-добровольцев. А ещё каждого гостя ждёт обед в столовой. Еду готовят тоже волонтёры.

Этот благотворительный проект называется «Добрый самаритянин».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Эфрайн Аларкон, руководитель проекта]:«Сегодня у нас праздник, потому что мы не только кормим людей, делаем им причёски и даём возможность помыться. Мы называем это даром любви. Мы возвращаем надежду тем, кто всё потерял. Такова цель проекта «Добрый самаритянин»».

Волонтёры также рассортировали пожертвованную одежду. Так бездомным легче выбрать нужные вещи. Этой пожилой женщине даже помогли сразу надеть всё на себя.

[Домитила Пома, бездомная]:«У меня не было одежды. Теперь я приняла душ и получила одежду. Мне дали всё – даже расчёску и зубную пасту. Теперь я чувствую любовь Бога, который дарит нам жизнь. Спасибо».

Проект «Добрый самаритянин» существует уже больше 20 лет. Его участники считают своим долгом помогать тем, кто потерял дом и оказался на улице.

Короткая ссылка на эту страницу: