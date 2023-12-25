Таиланд вернул Индонезии трёх спасённых орангутанов

Таиланд вернул трёх спасённых суматранских орангутанов в Индонезию. Для животных устроили прощальную церемонию, на которой присутствовали..

Таиланд вернул трёх спасённых суматранских орангутанов в Индонезию. Для животных устроили прощальную церемонию, на которой присутствовали официальные лица обеих стран.

Среди орангутанов – семилетние самка Шизука и самец Нобита. Их изъяли у браконьеров недалеко от тайско-малайзийской границы в 2016 году. Также в путь отправляется самец Брайан, который был найден брошенным у тайской АЗС в 2019 году.

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[Рахмат Будиман, посол Индонезии в Таиланде]:«Я понимаю чувства местных владельцев животных. У них уже установилась особая связь. Так что у меня смешанные эмоции: с одной стороны радость, с другой – грусть из-за владельцев животных».

По словам официальных лиц, орангутанги пройдут программу реабилитации в Национальном центре охраны ресурсов в провинции Джамби на Суматре. На это уйдёт около трёх лет. После того как они адаптируются к новой среде, их выпустят в дикую природу.

Канокон Сенатам – смотрительница центра, которая ухаживала за орангутангами в Таиланде. Она говорит, что рада возвращению животных в их родную среду. При этом она переживает, что им будет сложно адаптироваться, поскольку они с детства слышали только тайскую речь.

[Канкон Сенатам, смотрительница центра]:«Шизука жаждет внимания, и её легко воспитывать, Нобита похож на непослушного мальчика, но он меня слушается, а Брайан держится особняком и ни к кому не цепляется. Но учтите, что он очень любит хорошо поесть».

Это уже шестая с 2006 года репатриация животных из Таиланда в Индонезию согласно положениям Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры.

За эти годы вернули в общей сложности 74 орангутанга, включая эту троицу.

По данным Всемирного фонда дикой природы, резко сокращается популяция как борнейских, так и суматранских видов орангутанов.

В прошлом на Борнео обитало 230 тысяч орангутанов. Теперь осталось менее половины. А на Суматре их примерно 7500. Этот вид занесён в список находящихся под угрозой исчезновения.

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