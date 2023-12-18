Спящие котики появились на одном из рисовых полей Таиланда площадью чуть меньше гектара. Эти милые изображения..

Спящие котики и рыбки появились на рисовом поле в Таиланде

Спящие котики появились на одном из рисовых полей Таиланда площадью чуть меньше гектара.

Эти милые изображения создал фермер Таньяпонг Кайкхам. Он занимается выращиванием риса разных сортов с разным цветом листьев – от тёмно-фиолетового до жёлтого.

Работа началась ещё в октябре. Вместе с художником он создал эскизы спящих котов. Затем подключилось около 200 помощников. Они нарисовали изображения с помощью дрона, оборудованного GPS.

Следующим шагом была посадка рассады риса сорта Rainbow. Всё производилось вручную традиционным способом, чтобы гарантировать, что каждая секция риса имеет правильный цвет.

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Сбор урожая ожидается через 145 дней после посадки.

[Таньяпонг Кайкхам, фермер]:«Мы объединили рис Rainbow с искусством, и (теперь) у нас есть творческая концепция под названием «Рыба в воде, кошки в полях». Я уверен, что как минимум 30% жителей Таиланда любят кошек. Мы объединяем искусство, культуру, туризм и вещи, которые нравятся самым разным людям».

Но такое искусство нельзя назвать изобретением Таньяпонга. Его придумали в Японии в 1993 году жители деревни в префектуре Аомори. Там картины на полях делали с помощью риса разных сортов для привлечения туристов.

Тайский фермер надеется, что такая идея привлечёт больше путешественников и в его родной город.

[Таньяпонг Кайкхам, фермер]:«Мы надеемся, что посмотреть на искусство на рисовых полях приедут десятки тысяч гостей. По крайней мере, на это стоит посмотреть любителям кошек. Также могут приехать любители искусства и учёные. Кроме того, появится молодое поколение, желающее учиться, поскольку мы открыты для людей, которые хотят изучать как искусство, так и технологии».

Сейчас Таньяпонг строит смотровую башню для посетителей. А открывается местная достопримечательность 30 декабря.

Деревня Банкхонсунг находится в часе езды от тайско-лаосской границы.

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