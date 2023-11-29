Одна из старинных церквей Мехико оказалась в эпицентре миграционного кризиса. Тысячи мигрантов используют её в качестве..

Церковь в Мехико превратилась в перевалочный пункт для мигрантов

Одна из старинных церквей Мехико оказалась в эпицентре миграционного кризиса. Тысячи мигрантов используют её в качестве перевалочного пункта по пути на север, в Соединённые Штаты.

На территории церкви Богоматери Одиночества разместился палаточный городок. Местные жители – выходцы из разных стран Латинской Америки, в основном из Венесуэлы и с Гаити.

Днём в церкви XVII века, построенной во времена конкистадоров, собираются прихожане. А ночью в неё заходит до 1300 мигрантов, чтобы пережить очередную ночь.

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[Бенито Хавьер, служитель церкви]:

«Мы принимали до 1300 мигрантов. Всегда по-разному. Сейчас 600-700 человек. Но в некоторые дни их больше».

Прогулка по палаточному городку даёт представление о том, в каких условиях живут люди. Маленькие дети играют на земле рядом с открытым огнём, на котором готовят еду. Тут же мигранты моются и стригутся.

Некоторые из этих людей ждут приёма в посольстве США. Надеются получить легальное разрешение на въезд.

[Дэвид Родригес, мигрант из Венесуэлы]:«Мы ждали три месяца. Живём в плохих условиях. 20 человек в одной комнате, никакой приватности. Воды нет, повсюду крысы. Ужасно. Везде стоит вонь».

Мигрантский «город» возник два месяца назад. Многие мигранты говорят, что их ограбили, некоторые рассказывают о нападениях.

[Соранджель Фермин, мигрантка из Венесуэлы]:«Процесс очень долгий. Мы здесь уже три месяца. Регистрируемся в приложении. Но на приём попасть сложно. Мы страдаем от дождя, от разных проблем: детей похищают, женщин насилуют. Это дикие джунгли».

Церковь находится в районе Тепито в Мехико, в нескольких минутах езды от центра города с роскошными отелями и модными ресторанами.

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